https://sputniknews.com.tr/20221204/30-katli-binanin-elektrigi-7-milyon-lira-gecmis-donem-borcundan-dolayi-kapatildi-1064142354.html

30 katlı binanın elektriği 7 milyon lira geçmiş dönem borcundan dolayı kapatıldı

30 katlı binanın elektriği 7 milyon lira geçmiş dönem borcundan dolayı kapatıldı

Esenyurt’ta 30 katlı bir binanın 7 milyon lira geçmiş dönem borcundan dolayı ortak kullanımdaki elektriği kesildi. Elektriğe bağlı su sistemi ve asansörler de... 04.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-04T16:13+0300

2022-12-04T16:13+0300

2022-12-04T16:13+0300

yaşam

istanbul

esenyurt

elektrik faturası

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İstanbul Esenyurt'ta, 30 katlı bir binanın elektriği, 7 milyon liraya ulaşan ödenmeyen borçlardan dolayı BEDAŞ ekiplerince kesildi. Su sisteminin de elektriğe bağlı olmasından dolayı dairelerde suların da kesik olduğu öğrenildi. Yine elektrik kesintisi dolayısıyla doğal gazın da olmadığını belirten vatandaşlar, evlerinde soğukta kaldığını ve genç-yaşlı tüm vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirtti. Asansörün kullanılamamasından dolayı 30 katlı sitede evlerine gitmenin zorluklarından da bahseden site sakinleri, durumun düzelmesi için yönetime kayyum atanmasını istedi.Güvenlik site sakinlerine saldırdıYaşanan mağduriyetten dolayı site sakinleri, güvenliklere ve yönetime tepki gösterdi. Tepkiler sonrasında güvenlikler ile site sakini arasında tartışma çıktı. Güvenlikler bir site sakinini darp etti. Hastaneye giderek darp raporu alan site sakini güvenliklerden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Siteye kayyum atanmasını istedilerHer kış benzeri durumların yaşandığını belirten Özgün Korkmaz, “Yönetimin 3 milyon TL elektrik borcu vardı ve ödemeyince 7 milyon oldu. Durum böyle olunca ortak alanlardaki elektriğimiz kesildi. Elektriğe bağlı olduğu için suyumuz ve doğal gazımız da kesildi. Bize insanlar borcunu vermiyor dediler ama gerçek değil. Bu süreçte bizden 5 bin TL ek bütçe de istendi, onu da ödedik ama bir şey değişmedi. Geçen kış da aynı durum oldu, bu yıl da aynı şey oldu" dedi. Korkmaz, siteye kayyum atanmasını istedi.Asansörlerin çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan bir site sakini ise, “Ben sağlıkçıyım, evden 1 saat önce çıkmak durumunda kalıyorum. Akşam da yorgun şekilde eve geldiğimde 26 katı çıkarak evime giriyorum. Her beş katta 15 dakika durarak nefesimi topluyorum. Ben hiç değilse sağlıklıyım, ama bazı insanlar yaşlı veya hasta onlar dışarı çıkamıyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220130/site-sakinleri-yonetici-secimlerinde-oy-calma-iddiasiyla-birbirini-bicakladi-1053286964.html

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