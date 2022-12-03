Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/zaporojye-idaresi-rus-birlikleri-zaporojye-bolgesi-sinirlarinda-kontrolu-ellinde-tutuyor-1064115259.html
Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor
Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus birliklerinin Zaporozhye bölgesinin sınırlarını kontrolü altında... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T14:30+0300
2022-12-03T14:30+0300
ukrayna krizi
yevgeniy balitskiy
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061503799_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eed4aa4b8ecd9d8d3cb23a655f1ec67d.jpg
Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna medyasında çıkan ‘Polog'un ele geçirildiği, Mihailovka ve Vasilyevka yerleşimleri sakinlerinin tahliye edildiğine’ ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Balitskiy, “Güçlerimiz sınır hattının kontrolünü elinde tutuyor, savunma hattını kırmaya yönelik tüm girişimleri püskürtüyor ve emir gelir gelmez her an saldırı başlatmaya hazır. Cephe hattındaki tüm kent ve kasabalarımızda normal yaşam devam ediyor, yerel idareler, okullar, hastaneler çalışıyor. Biz kendi topraklarımızdayız” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1061503799_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_92c8dd0cc61dc5f66a37a1e35a190783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yevgeniy balitskiy, rusya, ukrayna
yevgeniy balitskiy, rusya, ukrayna

Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor

14:30 03.12.2022
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus birliklerinin Zaporozhye bölgesinin sınırlarını kontrolü altında tuttuğunu ve savunma hattını kırma girişimlerini engellediğini belirtti.
Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna medyasında çıkan ‘Polog'un ele geçirildiği, Mihailovka ve Vasilyevka yerleşimleri sakinlerinin tahliye edildiğine’ ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Balitskiy, “Güçlerimiz sınır hattının kontrolünü elinde tutuyor, savunma hattını kırmaya yönelik tüm girişimleri püskürtüyor ve emir gelir gelmez her an saldırı başlatmaya hazır. Cephe hattındaki tüm kent ve kasabalarımızda normal yaşam devam ediyor, yerel idareler, okullar, hastaneler çalışıyor. Biz kendi topraklarımızdayız” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала