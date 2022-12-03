https://sputniknews.com.tr/20221203/zaporojye-idaresi-rus-birlikleri-zaporojye-bolgesi-sinirlarinda-kontrolu-ellinde-tutuyor-1064115259.html

Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor

Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus birliklerinin Zaporozhye bölgesinin sınırlarını kontrolü altında... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T14:30+0300

2022-12-03T14:30+0300

2022-12-03T14:30+0300

ukrayna krizi

yevgeniy balitskiy

rusya

ukrayna

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Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna medyasında çıkan ‘Polog'un ele geçirildiği, Mihailovka ve Vasilyevka yerleşimleri sakinlerinin tahliye edildiğine’ ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Balitskiy, “Güçlerimiz sınır hattının kontrolünü elinde tutuyor, savunma hattını kırmaya yönelik tüm girişimleri püskürtüyor ve emir gelir gelmez her an saldırı başlatmaya hazır. Cephe hattındaki tüm kent ve kasabalarımızda normal yaşam devam ediyor, yerel idareler, okullar, hastaneler çalışıyor. Biz kendi topraklarımızdayız” ifadelerini kullandı.

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yevgeniy balitskiy, rusya, ukrayna