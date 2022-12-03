https://sputniknews.com.tr/20221203/zaporojye-idaresi-rus-birlikleri-zaporojye-bolgesi-sinirlarinda-kontrolu-ellinde-tutuyor-1064115259.html
Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor
Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor
Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus birliklerinin Zaporozhye bölgesinin sınırlarını kontrolü altında... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T14:30+0300
2022-12-03T14:30+0300
2022-12-03T14:30+0300
ukrayna krizi
yevgeniy balitskiy
rusya
ukrayna
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Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna medyasında çıkan ‘Polog'un ele geçirildiği, Mihailovka ve Vasilyevka yerleşimleri sakinlerinin tahliye edildiğine’ ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.Balitskiy, “Güçlerimiz sınır hattının kontrolünü elinde tutuyor, savunma hattını kırmaya yönelik tüm girişimleri püskürtüyor ve emir gelir gelmez her an saldırı başlatmaya hazır. Cephe hattındaki tüm kent ve kasabalarımızda normal yaşam devam ediyor, yerel idareler, okullar, hastaneler çalışıyor. Biz kendi topraklarımızdayız” ifadelerini kullandı.
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yevgeniy balitskiy, rusya, ukrayna
yevgeniy balitskiy, rusya, ukrayna
Zaporojye idaresi: Rus birlikleri Zaporojye bölgesi sınırlarında kontrolü ellinde tutuyor
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Rus birliklerinin Zaporozhye bölgesinin sınırlarını kontrolü altında tuttuğunu ve savunma hattını kırma girişimlerini engellediğini belirtti.
Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna medyasında çıkan ‘Polog'un ele geçirildiği, Mihailovka ve Vasilyevka yerleşimleri sakinlerinin tahliye edildiğine’ ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Balitskiy, “Güçlerimiz sınır hattının kontrolünü elinde tutuyor, savunma hattını kırmaya yönelik tüm girişimleri püskürtüyor ve emir gelir gelmez her an saldırı başlatmaya hazır. Cephe hattındaki tüm kent ve kasabalarımızda normal yaşam devam ediyor, yerel idareler, okullar, hastaneler çalışıyor. Biz kendi topraklarımızdayız” ifadelerini kullandı.