https://sputniknews.com.tr/20221203/yunanistan-silahli-kuvvetleri-gayri-askeri-statude-olmasi-gereken-rodos-adasinda-tatbikat-yapti-1064107957.html

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda tatbikat yaptı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda tatbikat yaptı

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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savunma

yunanistan

rodos adası

tatbikat

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.

yunanistan

rodos adası

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yunanistan, rodos adası, tatbikat