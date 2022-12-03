https://sputniknews.com.tr/20221203/yunanistan-silahli-kuvvetleri-gayri-askeri-statude-olmasi-gereken-rodos-adasinda-tatbikat-yapti-1064107957.html
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda tatbikat yaptı
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda tatbikat yaptı
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T00:30+0300
2022-12-03T00:30+0300
2022-12-03T00:46+0300
savunma
yunanistan
rodos adası
tatbikat
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, rodos adası, tatbikat
yunanistan, rodos adası, tatbikat
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda tatbikat yaptı
00:30 03.12.2022 (güncellendi: 00:46 03.12.2022) Abone ol
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre,
"Kolossos
" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.
Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.
Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.