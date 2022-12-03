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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngs-ile-ilgili-anlasmanin-bir-parcasi-rus-guclerin-cikarilmasi-1064122898.html
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS ile ilgili anlaşmanın bir parçası, Rus güçlerin çıkarılması
UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS ile ilgili anlaşmanın bir parçası, Rus güçlerin çıkarılması
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’nın Rus güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden (NGS) çıkarılmasını talep... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:57+0300
2022-12-03T18:02+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
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la Repubblica gazetesine konuşan Grossi, “Santralden silah ve teçhizatın çıkarılması, Ukraynalıların talep ettiği bir şey. Bu, anlaşılabilir bir şey. Bu, ortak anlaşmanın bir parçası” ifadesini kullandı.Zaporojye NGS’de güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çözümün bu yılın sonuna kadar bulunması umudunu dile getiren IAEA Başkanı, tarafların artık bazı temel prensiplerde anlaşmaya vardığını kaydederek bunların NGS’yi hedef almama ve NGS arazisinden ateş açmama ve mevcut durumdan çıkış için tek aracı olarak IAEA’nın kabul edilmesi olduğunu belirtti.IAEA’nın amacının, “nükleer olaydan kaçınmak ve savaş açısından şu veya bu taraf için uygun koşullar yaratmamak ve mümkün olan en kısa zamanda çözüm bulmak” olduğunu yineleyen Grossi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 11 Ekim’de yaptığı görüşmenin ana maddesinin bu olduğunu söyledi.Putin’in süreci takip ettiğini dile getiren Grossi, Rus liderle bir kez daha görüşebileceğini belirtti.
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, zaporizhzhya nükleer santrali

UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS ile ilgili anlaşmanın bir parçası, Rus güçlerin çıkarılması

17:57 03.12.2022 (güncellendi: 18:02 03.12.2022)
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna’nın Rus güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden (NGS) çıkarılmasını talep ettiğini ve bu maddenin ortak anlaşmanın bir parçası olacağını belirtti.
la Repubblica gazetesine konuşan Grossi, “Santralden silah ve teçhizatın çıkarılması, Ukraynalıların talep ettiği bir şey. Bu, anlaşılabilir bir şey. Bu, ortak anlaşmanın bir parçası” ifadesini kullandı.
Zaporojye NGS’de güvenliğin sağlanmasıyla ilgili çözümün bu yılın sonuna kadar bulunması umudunu dile getiren IAEA Başkanı, tarafların artık bazı temel prensiplerde anlaşmaya vardığını kaydederek bunların NGS’yi hedef almama ve NGS arazisinden ateş açmama ve mevcut durumdan çıkış için tek aracı olarak IAEA’nın kabul edilmesi olduğunu belirtti.
IAEA’nın amacının, “nükleer olaydan kaçınmak ve savaş açısından şu veya bu taraf için uygun koşullar yaratmamak ve mümkün olan en kısa zamanda çözüm bulmak” olduğunu yineleyen Grossi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 11 Ekim’de yaptığı görüşmenin ana maddesinin bu olduğunu söyledi.
Putin’in süreci takip ettiğini dile getiren Grossi, Rus liderle bir kez daha görüşebileceğini belirtti.
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