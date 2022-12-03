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https://sputniknews.com.tr/20221203/sscbnin-turkiyedeki-ilk-buyukelcisi-aralovun-ankaraya-gelisinin-100-yilina-ozel-sergi--1064113113.html
SSCB'nin Türkiye'deki ilk Büyükelçisi Aralov'un Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel sergi
SSCB'nin Türkiye'deki ilk Büyükelçisi Aralov'un Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel sergi
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Türkiye’deki ilk büyükelçisi olan Semyon Aralov’un diplomatik görevinin 100. yıldönümüne istinaden hazırlanan... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T12:14+0300
2022-12-03T12:27+0300
yaşam
semyon aralov
mustafa kemal atatürk
sergi
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Sovyetler Birliği’nin Tam Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov, 31 Ocak 1922'de Ankara'ya gelerek, güven mektubunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sundu.Aralov’un diplomatik görevinin 100. yıldönümünde, ünlü Rus ressamların eserlerinden oluşan karma sergiyi, 3 Aralık Cumartesi günü Ankara Portakal Çiçeği Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverler ile buluşacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Milli Mücadele ve Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem arz eden Sovyet yardımlarının tedarik süreçlerinden sorumlu olan Aralov'un Mustafa Kemal Atatürk ile yakın dostluğuna dikkat çekilen duyuruda, Daha sonraki yıllarda kaleme aldığı ve Türkçe olarak da yayımlanan anılarında, büyük saygı duyduğu Atatürk’ten övgüyle bahseden Aralov’un Mustafa Kemal Paşa ile birlikte resmedildiği ve ressam Aygül Okutan’ın imzasını taşıyan bir tablosu da söz konusu sergide yer alacak."
https://sputniknews.com.tr/20220131/rusya-buyukelciligi-sovyet-buyukelci-aralovun-turkiyeye-gelisinin-100-yildonumunu-andi-1053323841.html
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semyon aralov, mustafa kemal atatürk, sergi
semyon aralov, mustafa kemal atatürk, sergi

SSCB'nin Türkiye'deki ilk Büyükelçisi Aralov'un Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel sergi

12:14 03.12.2022 (güncellendi: 12:27 03.12.2022)
© Fotoğraf : Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği / FacebookRusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı
Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Fotoğraf : Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği / Facebook
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Türkiye’deki ilk büyükelçisi olan Semyon Aralov’un diplomatik görevinin 100. yıldönümüne istinaden hazırlanan ve ünlü Rus ressamların eserlerinden oluşan karma sergi, 3 Aralık Cumartesi günü Portakal Çiçeği Sanat Galerisinde başkentli sanatseverler ile buluşacak.
Sovyetler Birliği’nin Tam Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov, 31 Ocak 1922'de Ankara'ya gelerek, güven mektubunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sundu.
Aralov’un diplomatik görevinin 100. yıldönümünde, ünlü Rus ressamların eserlerinden oluşan karma sergiyi, 3 Aralık Cumartesi günü Ankara Portakal Çiçeği Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverler ile buluşacak.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Mücadele ve Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem arz eden Sovyet yardımlarının tedarik süreçlerinden sorumlu olan Aralov'un Mustafa Kemal Atatürk ile yakın dostluğuna dikkat çekilen duyuruda, Daha sonraki yıllarda kaleme aldığı ve Türkçe olarak da yayımlanan anılarında, büyük saygı duyduğu Atatürk’ten övgüyle bahseden Aralov’un Mustafa Kemal Paşa ile birlikte resmedildiği ve ressam Aygül Okutan’ın imzasını taşıyan bir tablosu da söz konusu sergide yer alacak."
Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
DÜNYA
Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı
31 Ocak, 21:51
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