https://sputniknews.com.tr/20221203/sscbnin-turkiyedeki-ilk-buyukelcisi-aralovun-ankaraya-gelisinin-100-yilina-ozel-sergi--1064113113.html

SSCB'nin Türkiye'deki ilk Büyükelçisi Aralov'un Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel sergi

SSCB'nin Türkiye'deki ilk Büyükelçisi Aralov'un Ankara'ya gelişinin 100. yılına özel sergi

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Türkiye’deki ilk büyükelçisi olan Semyon Aralov’un diplomatik görevinin 100. yıldönümüne istinaden hazırlanan... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T12:14+0300

2022-12-03T12:14+0300

2022-12-03T12:27+0300

yaşam

semyon aralov

mustafa kemal atatürk

sergi

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Sovyetler Birliği’nin Tam Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov, 31 Ocak 1922'de Ankara'ya gelerek, güven mektubunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sundu.Aralov’un diplomatik görevinin 100. yıldönümünde, ünlü Rus ressamların eserlerinden oluşan karma sergiyi, 3 Aralık Cumartesi günü Ankara Portakal Çiçeği Sanat Galerisi'nde başkentli sanatseverler ile buluşacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Milli Mücadele ve Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem arz eden Sovyet yardımlarının tedarik süreçlerinden sorumlu olan Aralov'un Mustafa Kemal Atatürk ile yakın dostluğuna dikkat çekilen duyuruda, Daha sonraki yıllarda kaleme aldığı ve Türkçe olarak da yayımlanan anılarında, büyük saygı duyduğu Atatürk’ten övgüyle bahseden Aralov’un Mustafa Kemal Paşa ile birlikte resmedildiği ve ressam Aygül Okutan’ın imzasını taşıyan bir tablosu da söz konusu sergide yer alacak."

https://sputniknews.com.tr/20220131/rusya-buyukelciligi-sovyet-buyukelci-aralovun-turkiyeye-gelisinin-100-yildonumunu-andi-1053323841.html

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semyon aralov, mustafa kemal atatürk, sergi