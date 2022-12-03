https://sputniknews.com.tr/20221203/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-ukraynanin-lhcye-yonelik-saldiri-girisimini-puskurttu-1064117950.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Ukrayna'nın LHC’ye yönelik saldırı girişimini püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri, Ukrayna'nın LHC’ye yönelik saldırı girişimini püskürttü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) yönelik saldırılarının püskürtüldüğü, 90 kadar Ukrayna... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T17:13+0300

2022-12-03T17:13+0300

2022-12-03T17:13+0300

ukrayna krizi

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna

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Açıklamaya göre, Kupyansk yönünde helikopter saldırıları, topçu ateşi ve ağır alev silah sistemleri ile Ukrayna birliklerinin LHC’nin Kuzemovka yerleşimine yönelik saldırı girişimi engellendi. 60 kadar Ukraynalı asker, 2 tank, 1 piyade muharebe aracı, 3 zırhlı personel taşıyıcı ve 4 kamyonet imha edildiUkrayna birliklerinin LHC’nin Kolomıyçiha ve Jitlovka yönlerine saldırma girişimi engellendi. hava saldırıları ve topçu ateşi sonucunda düşman birlikleri durdurularak dağıtıldı. 30'dan fazla Ukraynalı asker, 2 piyade muharebe aracı ve 3 ‘Kozak’ zırhlı araç yok edildi.DHC’deki Andreyevka, Kurdyumovka, Avdeyevka ve Marinka yerleşim bölgelerindeki mevzilerini geri almaya çalışan Ukrayna birliklerinin saldırı girişimi başarızı oldu. Rus birlikleri, 60 kadar Ukraynalı asker, 2 tank ve 5 zırhlı muharebe aracını imha etti.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Selidovo köyü yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mi-8 helikopteri Rus savaş uçakları tarafından düşürüldü.Kupyansk yönünde, Ukrayna birliklerinin Kuzemovka bölgesine yönelik saldırı girişimi engellendi, 60 kadar Ukrayna askeri, 2 tank ve 1 piyade muharebe aracı, 3 zırhlı muharebe aracı ve 4 kamyonet imha edildi.Rus operasyonel-taktik ve hava birimlerinin yanı sıra füze birlikleri ve topçuları, DHC ve Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3 komuta merkezini imha etti.Rus birlikleri ayrıca 195 noktada 74 topçu biriminin yanı sıra, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirildi.Rus hava savunma sistemleri son 24 saat içinde LHC’ye bağlı Golikovo, DHC’ye bağlı Peski, Kirillovka, Nikolskoye, Novotroitskoye, Yegorovka ve Olginka yerleşim yerlerinde Ukrayna’ya ait 10 insansız hava aracını düşürmenin yanı sıra HIMARS ve Alder çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 8 füzeyi önledi.Özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 336 uçak, 178 helikopter, 2 bin 609 insansız hava aracı (İHA), 391 uçaksavar füze sistemi, 6 bin 970 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 908 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 652 sahra ve havan topu ile 7 bin 450 adet özel askeri araç imha edildi.

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rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna