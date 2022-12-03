https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-vekil-slutskiy-ab-en-cok-kendisinin-zarar-gorecegi-bir-enerji-krizi-yaratiyor-1064115154.html

Rus vekil Slutskiy: AB, en çok kendisinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor

Rus vekil Slutskiy: AB, en çok kendisinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, AB ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirerek kendilerinin zarar... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T14:25+0300

2022-12-03T14:25+0300

2022-12-03T14:25+0300

dünya

rusya

leonid slutskiy

tavan seviye

tavan fiyat

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G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması kararını Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, AB ülkelerinin en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yarattığını söyledi.Slutskiy, “AB ülkeleri en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor ve ABD'yi zenginleştiriyor. Bu politikanın sonuçlarının çok yakında Batı ülkelerinin yetkilileri için acı verici bir bumerang olacağını düşünüyorum” dedi.Rusya’nın AB ve G7 ülkelerinin belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağını vurgulayan Slutskiy, “Bizim için önemli olan yapay ‘dış sınırlamalar’ değil, ekonomik çıkarlarımızdır. AB'nin ardından G7 de kendi ayağına sıktı. Rusya yönetiminin temsilcileri, böyle bir kararın alınması halinde petrolün tedarik edilmeyeceğini defalarca dile getirdi” diye konuştu.

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rusya, leonid slutskiy, tavan seviye, tavan fiyat