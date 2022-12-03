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https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-vekil-slutskiy-ab-en-cok-kendisinin-zarar-gorecegi-bir-enerji-krizi-yaratiyor-1064115154.html
Rus vekil Slutskiy: AB, en çok kendisinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor
Rus vekil Slutskiy: AB, en çok kendisinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, AB ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirerek kendilerinin zarar... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T14:25+0300
2022-12-03T14:25+0300
dünya
rusya
leonid slutskiy
tavan seviye
tavan fiyat
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G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması kararını Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, AB ülkelerinin en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yarattığını söyledi.Slutskiy, “AB ülkeleri en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor ve ABD'yi zenginleştiriyor. Bu politikanın sonuçlarının çok yakında Batı ülkelerinin yetkilileri için acı verici bir bumerang olacağını düşünüyorum” dedi.Rusya’nın AB ve G7 ülkelerinin belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağını vurgulayan Slutskiy, “Bizim için önemli olan yapay ‘dış sınırlamalar’ değil, ekonomik çıkarlarımızdır. AB'nin ardından G7 de kendi ayağına sıktı. Rusya yönetiminin temsilcileri, böyle bir kararın alınması halinde petrolün tedarik edilmeyeceğini defalarca dile getirdi” diye konuştu.
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rusya, leonid slutskiy, tavan seviye, tavan fiyat
rusya, leonid slutskiy, tavan seviye, tavan fiyat

Rus vekil Slutskiy: AB, en çok kendisinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor

14:25 03.12.2022
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Sergey Kuznecov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, AB ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirerek kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yarattığını belirtti.
G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması kararını Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, AB ülkelerinin en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yarattığını söyledi.
Slutskiy, “AB ülkeleri en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi yaratıyor ve ABD'yi zenginleştiriyor. Bu politikanın sonuçlarının çok yakında Batı ülkelerinin yetkilileri için acı verici bir bumerang olacağını düşünüyorum” dedi.
Rusya’nın AB ve G7 ülkelerinin belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağını vurgulayan Slutskiy, “Bizim için önemli olan yapay ‘dış sınırlamalar’ değil, ekonomik çıkarlarımızdır. AB'nin ardından G7 de kendi ayağına sıktı. Rusya yönetiminin temsilcileri, böyle bir kararın alınması halinde petrolün tedarik edilmeyeceğini defalarca dile getirdi” diye konuştu.
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