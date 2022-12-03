https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-senator-abramov-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasinin-korkunc-sonuclari-olacak-1064113142.html
Rus senatör Abramov: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacak
Rus senatör Abramov: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacak
Rus Senatör Abramov, AB ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacağını belirtti. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T12:03+0300
2022-12-03T12:03+0300
2022-12-03T12:03+0300
dünya
rusya
petrol
tavan seviye
tavan fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055168007_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_2567608dee02dc4c5e865f4776cfe428.jpg
Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının sıradan Avrupalılar ve Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını söyledi.Abramov, Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin, küresel piyasalarda talebin artmasına ve fiyatlarda büyük bir artışa yol açacağını kaydetti.Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu.Leyen, tavan fiyat uygulamasının yaptırımların etkisini artıracağını, Rusya’nın gelirlerini azaltacağını ve küresel enerji piyasalarını dengeleyeceğini ileri sürmüştü.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055168007_103:0:2548:1834_1920x0_80_0_0_000ee364848a579d5436382acb9aa892.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
Rus senatör Abramov: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacak
Abone ol
Rus Senatör Abramov, AB ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacağını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının sıradan Avrupalılar ve Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını söyledi.
Abramov, Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin, küresel piyasalarda talebin artmasına ve fiyatlarda büyük bir artışa yol açacağını kaydetti.
Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Leyen, tavan fiyat uygulamasının yaptırımların etkisini artıracağını, Rusya’nın gelirlerini azaltacağını ve küresel enerji piyasalarını dengeleyeceğini ileri sürmüştü.