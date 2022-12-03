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https://sputniknews.com.tr/20221203/rus-senator-abramov-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasinin-korkunc-sonuclari-olacak-1064113142.html
Rus senatör Abramov: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacak
Rus senatör Abramov: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacak
Rus Senatör Abramov, AB ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacağını belirtti. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T12:03+0300
2022-12-03T12:03+0300
dünya
rusya
petrol
tavan seviye
tavan fiyat
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Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının sıradan Avrupalılar ve Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını söyledi.Abramov, Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin, küresel piyasalarda talebin artmasına ve fiyatlarda büyük bir artışa yol açacağını kaydetti.Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu.Leyen, tavan fiyat uygulamasının yaptırımların etkisini artıracağını, Rusya’nın gelirlerini azaltacağını ve küresel enerji piyasalarını dengeleyeceğini ileri sürmüştü.
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rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat

Rus senatör Abramov: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacak

12:03 03.12.2022
© Sputnik / Максим БогодвидRusya- Petrol
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Rus Senatör Abramov, AB ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının korkunç sonuçları olacağını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin üzerinde anlaştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının sıradan Avrupalılar ve Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını söyledi.
Abramov, Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin, küresel piyasalarda talebin artmasına ve fiyatlarda büyük bir artışa yol açacağını kaydetti.
Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu.
Leyen, tavan fiyat uygulamasının yaptırımların etkisini artıracağını, Rusya’nın gelirlerini azaltacağını ve küresel enerji piyasalarını dengeleyeceğini ileri sürmüştü.
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