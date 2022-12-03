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https://sputniknews.com.tr/20221203/new-yorku-sicanlar-basti-170-bin-dolar-maasla-eleman-araniyor-1064121314.html
New York'u sıçanlar bastı: 170 bin dolar maaşla eleman aranıyor
New York'u sıçanlar bastı: 170 bin dolar maaşla eleman aranıyor
New York'ta özellikle koronavirüsü salgını esnasında oluşan yeni düzenle birlikte sıçan sorunu büyüdü. Şehrin belediye başkanının çözüm önerisi ülkede gündem... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:53+0300
2022-12-03T17:53+0300
dünya
sıçan
new york
fare
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ABD’nin New York kentinde neredeyse her sokakta sıçanlar cirit atmaya başladı. New York Belediye Başkanı'nın çözüm önerisi gündem oldu.NTV'nin haberine göre, eldeki yöntemlerle hayvanlarla mücadele etmekte yetersiz kalan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın ofisinden dikkat çekici bir iş ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda kentin "gerçek düşmanı" ile savaşmak için bir "kemirgen azaltma yöneticisi" arandığı duyuruldu.Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması gerektiği" bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi.İlanda şu ifadeler kullanıldı:“Fareler bu iş ilanından nefret edecek. Ancak 8.8 milyon nüfusa sahip New York, fare popülasyonunu azaltmak, temizliği artırmak ve vebayı önlemek için sizinle birlikte çalışmaya hazır. İdeal aday, kurnaz ve tam anlamıyla fareler için bir baş belası olmalı.Bu dayanıklılık ve beceri gerektiren 7/24 bir iş. İşin sorumlulukları arasında fare azaltma stratejileri geliştirmek, şehir kurumları genelinde projeleri ve politika girişimlerini yönetmek ve uygulamalı imha teknikleriyle cepheden liderlik yapmak" yer alıyor.Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD’nin "en çirkin ikinci" kenti oldu. ABD'nin en çirkin kenti unvanı ise Illiniois Eyaletinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019’a göre yüzde 67 arttı.
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sıçan, new york, fare
sıçan, new york, fare

New York'u sıçanlar bastı: 170 bin dolar maaşla eleman aranıyor

17:53 03.12.2022
© AP Photo / Richard Drewsıçan
sıçan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Richard Drew
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New York'ta özellikle koronavirüsü salgını esnasında oluşan yeni düzenle birlikte sıçan sorunu büyüdü. Şehrin belediye başkanının çözüm önerisi ülkede gündem oldu.
ABD’nin New York kentinde neredeyse her sokakta sıçanlar cirit atmaya başladı. New York Belediye Başkanı'nın çözüm önerisi gündem oldu.

NTV'nin haberine göre, eldeki yöntemlerle hayvanlarla mücadele etmekte yetersiz kalan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın ofisinden dikkat çekici bir iş ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda kentin "gerçek düşmanı" ile savaşmak için bir "kemirgen azaltma yöneticisi" arandığı duyuruldu.

Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması gerektiği" bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi.

İlanda şu ifadeler kullanıldı:

Fareler bu iş ilanından nefret edecek. Ancak 8.8 milyon nüfusa sahip New York, fare popülasyonunu azaltmak, temizliği artırmak ve vebayı önlemek için sizinle birlikte çalışmaya hazır. İdeal aday, kurnaz ve tam anlamıyla fareler için bir baş belası olmalı.

Bu dayanıklılık ve beceri gerektiren 7/24 bir iş. İşin sorumlulukları arasında fare azaltma stratejileri geliştirmek, şehir kurumları genelinde projeleri ve politika girişimlerini yönetmek ve uygulamalı imha teknikleriyle cepheden liderlik yapmak" yer alıyor.

Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD’nin "en çirkin ikinci" kenti oldu. ABD'nin en çirkin kenti unvanı ise Illiniois Eyaletinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019’a göre yüzde 67 arttı.
© AP Photo / BEBETO MATTHEWSsıçan
sıçan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
sıçan
© AP Photo / BEBETO MATTHEWS
© AP Photo / BEBETO MATTHEWSsıçan
sıçan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
sıçan
© AP Photo / BEBETO MATTHEWS
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