https://sputniknews.com.tr/20221203/motorine-1-lira-16-kurus-zam-geldi-1064112155.html
Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi
Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi
Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T10:24+0300
2022-12-03T10:24+0300
2022-12-03T10:24+0300
ekonomi
motorin
zam
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor.Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.17 TL'den satılıyor.
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motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı
motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı
Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi
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Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor.
Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.17 TL'den satılıyor.