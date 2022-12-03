https://sputniknews.com.tr/20221203/motorine-1-lira-16-kurus-zam-geldi-1064112155.html

Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi

Motorine 1 lira 16 kuruş zam geldi

Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

motorin

zam

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor.Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.17 TL'den satılıyor.

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motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı