Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221203/messi-kariyerinin-1000-macina-cikti-1064130587.html
Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı
Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:37+0300
2022-12-03T22:37+0300
spor
lionel messi
2022 dünya kupası
arjantin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064130430_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cc091a55e8ccd06c7efdf9f721a9f4fd.jpg
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221122/cristiano-ronaldo-instagramda-500-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1063701711.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064130430_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_5ca960f7099f86d7f0e84ebd1bb4bf75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lionel messi, 2022 dünya kupası, arjantin
lionel messi, 2022 dünya kupası, arjantin

Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı

22:37 03.12.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLALionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLA
Abone olTelegram
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.
İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
SPOR
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
22 Kasım, 04:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала