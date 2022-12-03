https://sputniknews.com.tr/20221203/messi-kariyerinin-1000-macina-cikti-1064130587.html
Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı
Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:37+0300
2022-12-03T22:37+0300
2022-12-03T22:37+0300
spor
lionel messi
2022 dünya kupası
arjantin
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.
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lionel messi, 2022 dünya kupası, arjantin
lionel messi, 2022 dünya kupası, arjantin
Messi kariyerinin 1000. maçına çıktı
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Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı.
İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.