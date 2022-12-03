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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/macron-putin-ile-ukraynadaki-nukleer-enerji-durumunu-gorusmeyi-planliyorum-1064117857.html
Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum
Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:07+0300
2022-12-03T17:07+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna demecinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajannsı (UAEA) Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.Macron, "UAEA genel girektörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna’daki sivil amaçlı nükleer enerjiyle ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının şu an için yer almadığını söyledi.
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vladimir putin, emmanuel macron
vladimir putin, emmanuel macron

Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum

17:07 03.12.2022
© REUTERSPutin - Macron
Putin - Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© REUTERS
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna demecinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajannsı (UAEA) Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.
Macron, "UAEA genel girektörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna’daki sivil amaçlı nükleer enerjiyle ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının şu an için yer almadığını söyledi.
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