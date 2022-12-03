https://sputniknews.com.tr/20221203/macron-putin-ile-ukraynadaki-nukleer-enerji-durumunu-gorusmeyi-planliyorum-1064117857.html
Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum
Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:07+0300
2022-12-03T17:07+0300
2022-12-03T17:07+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053606076_0:0:3232:1819_1920x0_80_0_0_900853ecf593627b8b6b07a6c87de139.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna demecinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajannsı (UAEA) Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.Macron, "UAEA genel girektörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna’daki sivil amaçlı nükleer enerjiyle ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının şu an için yer almadığını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053606076_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_03b25dee586842cef55cc4ca968067d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, emmanuel macron
vladimir putin, emmanuel macron
Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna demecinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajannsı (UAEA) Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.
Macron, "UAEA genel girektörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna’daki sivil amaçlı nükleer enerjiyle ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının şu an için yer almadığını söyledi.