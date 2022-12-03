https://sputniknews.com.tr/20221203/kremlin-elbette-putin-zamani-geldiginde-donbassi-ziyaret-edecek--1064117707.html
Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek
Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edeceğini söyledi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:00+0300
2022-12-03T17:00+0300
2022-12-03T17:05+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
kremlin
donbass
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Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’da yeni seferberliğin ilan edilebileceği yönündeki bir soru üzerine, “Bu konuda hiçbir bilgi yok. Devlet Başkanı’nın, seferberliğin tamamlandığı yönündeki sözlerini biliyorsunuz” dedi.Kremlin Sözcüsüne ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne zaman Rusya’ya yeni katılan Donbass (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) bölgesini ziyaret edeceği soruldu. Peskov, “Zamanı geldiğinde bu olacak elbette. Zira bu artık Rusya Federasyonu’nun bir bölgesi” ifadesini kullandı.Tavan fiyatı kabul etmeyeceğiz Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin dün anlaşmaya vardığı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendiren Peskov, “Bu tavanı kabul etmeyeceğiz. Çalışmalarımız ne biçimde organize edilecek? Hızla yapılacak analizden sonra bununla ilgili bilgi vereceğiz” diye konuştu.Peskov, “Şu anda analiz ediyoruz. Bu tavan uygulamasına karşı artık belli bir hazırlık çalışmasını yaptık” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, kremlin, donbass
vladimir putin, kremlin, donbass
Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek
17:00 03.12.2022 (güncellendi: 17:05 03.12.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edeceğini söyledi.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’da yeni seferberliğin ilan edilebileceği yönündeki bir soru üzerine, “Bu konuda hiçbir bilgi yok. Devlet Başkanı’nın, seferberliğin tamamlandığı yönündeki sözlerini biliyorsunuz” dedi.
Kremlin Sözcüsüne ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne zaman Rusya’ya yeni katılan Donbass (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) bölgesini ziyaret edeceği soruldu. Peskov, “Zamanı geldiğinde bu olacak elbette. Zira bu artık Rusya Federasyonu’nun bir bölgesi” ifadesini kullandı.
Tavan fiyatı kabul etmeyeceğiz
Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin dün anlaşmaya vardığı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendiren Peskov, “Bu tavanı kabul etmeyeceğiz. Çalışmalarımız ne biçimde organize edilecek? Hızla yapılacak analizden sonra bununla ilgili bilgi vereceğiz” diye konuştu.
Peskov, “Şu anda analiz ediyoruz. Bu tavan uygulamasına karşı artık belli bir hazırlık çalışmasını yaptık” diye ekledi.