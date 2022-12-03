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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/kremlin-elbette-putin-zamani-geldiginde-donbassi-ziyaret-edecek--1064117707.html
Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek
Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edeceğini söyledi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:00+0300
2022-12-03T17:05+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
kremlin
donbass
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Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’da yeni seferberliğin ilan edilebileceği yönündeki bir soru üzerine, “Bu konuda hiçbir bilgi yok. Devlet Başkanı’nın, seferberliğin tamamlandığı yönündeki sözlerini biliyorsunuz” dedi.Kremlin Sözcüsüne ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne zaman Rusya’ya yeni katılan Donbass (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) bölgesini ziyaret edeceği soruldu. Peskov, “Zamanı geldiğinde bu olacak elbette. Zira bu artık Rusya Federasyonu’nun bir bölgesi” ifadesini kullandı.Tavan fiyatı kabul etmeyeceğiz Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin dün anlaşmaya vardığı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendiren Peskov, “Bu tavanı kabul etmeyeceğiz. Çalışmalarımız ne biçimde organize edilecek? Hızla yapılacak analizden sonra bununla ilgili bilgi vereceğiz” diye konuştu.Peskov, “Şu anda analiz ediyoruz. Bu tavan uygulamasına karşı artık belli bir hazırlık çalışmasını yaptık” diye ekledi.
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vladimir putin, kremlin, donbass
vladimir putin, kremlin, donbass

Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek

17:00 03.12.2022 (güncellendi: 17:05 03.12.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edeceğini söyledi.
Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’da yeni seferberliğin ilan edilebileceği yönündeki bir soru üzerine, “Bu konuda hiçbir bilgi yok. Devlet Başkanı’nın, seferberliğin tamamlandığı yönündeki sözlerini biliyorsunuz” dedi.
Kremlin Sözcüsüne ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne zaman Rusya’ya yeni katılan Donbass (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) bölgesini ziyaret edeceği soruldu. Peskov, “Zamanı geldiğinde bu olacak elbette. Zira bu artık Rusya Federasyonu’nun bir bölgesi” ifadesini kullandı.

Tavan fiyatı kabul etmeyeceğiz

Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin dün anlaşmaya vardığı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendiren Peskov, “Bu tavanı kabul etmeyeceğiz. Çalışmalarımız ne biçimde organize edilecek? Hızla yapılacak analizden sonra bununla ilgili bilgi vereceğiz” diye konuştu.
Peskov, “Şu anda analiz ediyoruz. Bu tavan uygulamasına karşı artık belli bir hazırlık çalışmasını yaptık” diye ekledi.

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