https://sputniknews.com.tr/20221203/kremlin-elbette-putin-zamani-geldiginde-donbassi-ziyaret-edecek--1064117707.html

Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek

Kremlin: Elbette Putin, zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zamanı geldiğinde Donbass'ı ziyaret edeceğini söyledi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T17:00+0300

2022-12-03T17:00+0300

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ukrayna krizi

vladimir putin

kremlin

donbass

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Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya’da yeni seferberliğin ilan edilebileceği yönündeki bir soru üzerine, “Bu konuda hiçbir bilgi yok. Devlet Başkanı’nın, seferberliğin tamamlandığı yönündeki sözlerini biliyorsunuz” dedi.Kremlin Sözcüsüne ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne zaman Rusya’ya yeni katılan Donbass (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) bölgesini ziyaret edeceği soruldu. Peskov, “Zamanı geldiğinde bu olacak elbette. Zira bu artık Rusya Federasyonu’nun bir bölgesi” ifadesini kullandı.Tavan fiyatı kabul etmeyeceğiz Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin dün anlaşmaya vardığı, Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendiren Peskov, “Bu tavanı kabul etmeyeceğiz. Çalışmalarımız ne biçimde organize edilecek? Hızla yapılacak analizden sonra bununla ilgili bilgi vereceğiz” diye konuştu.Peskov, “Şu anda analiz ediyoruz. Bu tavan uygulamasına karşı artık belli bir hazırlık çalışmasını yaptık” diye ekledi.

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vladimir putin, kremlin, donbass