https://sputniknews.com.tr/20221203/jandarma-genel-komutanligi-ertugrul-gazi-turbesinde-nobet-tutan-askerlerin-goruntulerini-paylasti-1064117598.html

Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin kostümlü görüntülerini paylaştı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

jandarma genel komutanlığı

ertuğrul gazi

türbe

nöbet

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, Bilecik Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı. Komutanlık, paylaşımında "Fıtrat değişir sanma. Bu kan, yine o kandır. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, Ertuğrul Gazi Türbesindeki saygı nöbetine gururla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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jandarma genel komutanlığı, ertuğrul gazi, türbe, nöbet