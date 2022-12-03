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https://sputniknews.com.tr/20221203/jandarma-genel-komutanligi-ertugrul-gazi-turbesinde-nobet-tutan-askerlerin-goruntulerini-paylasti-1064117598.html
Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin kostümlü görüntülerini paylaştı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
jandarma genel komutanlığı
ertuğrul gazi
türbe
nöbet
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, Bilecik Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı. Komutanlık, paylaşımında "Fıtrat değişir sanma. Bu kan, yine o kandır. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, Ertuğrul Gazi Türbesindeki saygı nöbetine gururla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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jandarma genel komutanlığı, ertuğrul gazi, türbe, nöbet
jandarma genel komutanlığı, ertuğrul gazi, türbe, nöbet

Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı

16:15 03.12.2022
© Jandarma Genel KomutanlığıJandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Jandarma Genel Komutanlığı
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Jandarma Genel Komutanlığı, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin kostümlü görüntülerini paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, Bilecik Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde nöbet tutan askerlerin görüntülerini paylaştı.
Komutanlık, paylaşımında "Fıtrat değişir sanma. Bu kan, yine o kandır. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde görevli personelimiz, Ertuğrul Gazi Türbesindeki saygı nöbetine gururla devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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