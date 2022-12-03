https://sputniknews.com.tr/20221203/izmirde-442-duzensiz-gocmen-yakalandi-1064112496.html
İzmir'de 442 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 442 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de jandarma ekiplerince 10-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T10:49+0300
2022-12-03T10:49+0300
2022-12-03T10:49+0300
yaşam
izmir
jandarma
düzensiz göç
operasyon
yakalama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060553472_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9a340dae81807f46ada42d75107991db.jpg
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik 30 operasyon gerçekleştirdi.Operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060553472_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_985caeb9341f0e3a9930880f95377b33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, jandarma, düzensiz göç, operasyon, yakalama
izmir, jandarma, düzensiz göç, operasyon, yakalama
İzmir'de 442 düzensiz göçmen yakalandı
Abone ol
İzmir'de jandarma ekiplerince 10-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 7 kişi tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik 30 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.