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https://sputniknews.com.tr/20221203/izmirde-442-duzensiz-gocmen-yakalandi-1064112496.html
İzmir'de 442 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 442 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de jandarma ekiplerince 10-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T10:49+0300
2022-12-03T10:49+0300
yaşam
izmir
jandarma
düzensiz göç
operasyon
yakalama
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik 30 operasyon gerçekleştirdi.Operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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izmir, jandarma, düzensiz göç, operasyon, yakalama
izmir, jandarma, düzensiz göç, operasyon, yakalama

İzmir'de 442 düzensiz göçmen yakalandı

10:49 03.12.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 yasadışı göçmen kurtarıldı.
İzmir’in Dikili, Foça, Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 386 yasadışı göçmen kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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İzmir'de jandarma ekiplerince 10-30 Kasım arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 7 kişi tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-30 Kasım tarihleri arasında, Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik 30 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 442 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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