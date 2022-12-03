https://sputniknews.com.tr/20221203/isvecin-iade-ettigi-mahmut-tat-cezaevine-gonderildi-1064120520.html

İsveç'in iade ettiği Mahmut Tat cezaevine gönderildi

İsveç'in iade ettiği Mahmut Tat cezaevine gönderildi

İsveç'te yakalanıp Türkiye'ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T17:33+0300

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İsveç'te polislerce gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen terörist Tat'ın İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Tat, polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.Hükümlü Tat, infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.2018'de yakalama kararı çıkarıldıTunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015'deki dosyası kapsamında terör örgütü PKK/KCK kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Tat'ın, Yargıtay'ın temyiz incelemesinin ardından aldığı hapis cezası Kasım 2017'de onandı.Onama kararının ardından hapis cezası kesinleşen Tat hakkında, 5 Şubat 2018'de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'nca yakalama kararı çıkarıldı.Hakkındaki hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulunan ancak ret yanıtı alan Tat, bir süre önce polis tarafından gözaltına alınmıştı. Terörist Tat, Mölndal'da yer alan gözetim merkezindeki işlemleri sonrası Türkiye'ye iade edilmişti.Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmişti.

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