https://sputniknews.com.tr/20221203/isvec-hakkinda-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-mahmut-tati-turkiyeye-iade-etti-1064109570.html

İsveç, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

İsveç, PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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mahmut tat

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Alınan bilgiye göre Mahmut Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak ret yanıtı aldı.Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulacağı öğrenildi.PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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türkiye, isveç, iade, hükümlü, pkk, pkk/kck, mahmut tat