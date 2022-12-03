https://sputniknews.com.tr/20221203/hurriyet-yazari-mamalardaki-kdv-neden-inmiyor-bir-lobi-mi-var-anlamadik-1064111907.html

Hürriyet yazarı: 'Mamalardaki KDV neden inmiyor, bir lobi mi var anlamadık'

Hürriyet yazarı: 'Mamalardaki KDV neden inmiyor, bir lobi mi var anlamadık'

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, mama fiyatlarındaki KDV'nin neden inmediğini sordu ve "Bir lobi mi var anlamadık" ifadelerini kullandı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T10:15+0300

2022-12-03T10:15+0300

2022-12-03T10:15+0300

yaşam

kdv

katma değer vergisi (kdv)

mama

evcil hayvan maması

barınak

sokak hayvanları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055207211_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_27056a5b028a921217e5ba7f67258192.jpg

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, hayvan hakları konusunda meselenin yalnızca barınaklar olmadığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Vedat Kirişçi'ye 3 öneride bulundu. Çekirge ayrıca, mama fiyatlarındaki KDV'nin neden inmediğini sorarken, "Bir lobi mi var anlamadık" dedi.Çekirge, bugünkü yazısında şunları kaydetti:1) Mama ve KDV: Mamalardaki KDV inmedikçe evcil hayvan beslemenin maliyeti çok yükseliyor. Belediyeler bile yetişemiyor. Birçok evcil hayvan sokağa bırakılıyor... KDV neden inmiyor? Bir lobi mi var anlamadık...2) Sağlık gideri: Bugün bir iç-dış parazit aşı en az 300 lira. Diğer gerekli aşıları da eklerseniz, bu rakam ciddi şekilde yükseliyor. Kısırlaştırma bedeli. Sağlık kontrolü. Veteriner giderleri, çok yüksek rakamlara ulaşıyor. Bakım ve sağlık masraflarına parası yetmediği için ağlayarak hayvanlarını sokağa terk edenleri biliyorum.Elbette veterinerlerin de çok büyük dertleri var.3) Pet devlet hastaneleri ve Pet-SGK: İşte asıl önerim bu.Mamalardaki KDV’nin inmesinin yanında... İnsanlar için kurulu devlet klinikleri, sağlık ocakları neden evcil hayvanlarımız için yoktur? Ben bir SGK’lı olarak devlete vergimi ödüyorsam... Ve bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım nasıl SGK imkânımdan yararlanıyorsa... Baktığım can dostumun da belirli bir oranda benim SGK hakkımdan devletin kuracağı bu pet-kliniklerde yararlanması sağlanmalıdır. Çünkü bizler için onlar birer evlattır.İşte buradan en yüksek sesimle: Devletin kuracağı 'Pet-klinik'leri öneriyorum.Ve bu kliniklerde SGK/BAĞKUR geçerli olmalıdır diyorum. Mavi kart uygulamasını da hatırlatıyorum.Barınak yapmakla bu mesele çözülmez. Önce hayvan sevgisi olanlara, onları yaşatma olanağı verin."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kdv, katma değer vergisi (kdv), mama, evcil hayvan maması, barınak, sokak hayvanları