https://sputniknews.com.tr/20221203/hazine-ve-maliye-bakani-nebati--1064114687.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bayraklarımız hep göklerde olacak, ezanlar susmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bayraklarımız hep göklerde olacak, ezanlar susmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bayraklarımız hep göklerde olacak, ezanlar susmayacak ve bizler kardeş olarak, bir olarak, iri olarak Türkiye olmaya... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T14:19+0300

2022-12-03T14:19+0300

2022-12-03T14:20+0300

politika

nureddin nebati

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Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde, Şanlıurfalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erdoğan'ın da Şanlıurfalıları özlediğini ve şimdi vuslat zamanı olduğunu söyledi.Alanda muhteşem bir kalabalığın olduğunu belirten Nebati, şöyle konuştu:Nebati, kalabalığın "Türkiye" diye slogan atması üzerine, "İşte bu; çünkü Türkiye, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle biz Türkiye'yiz diyor. Hayırlı uğurlu olsun, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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2022

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati