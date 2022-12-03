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Hatay’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Hatay’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Hatay’da IŞİD'e bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalandı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T23:02+0300
2022-12-03T23:04+0300
türkiye
mit
emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı
işid
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MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda IŞİD’E bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense yaşamsal malzemeler ele geçirildi.İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet, 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
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mit, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı , işid
mit, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı , işid

Hatay’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

23:02 03.12.2022 (güncellendi: 23:04 03.12.2022)
© İHA / GÖKHAN AKLAN Hatay’da IŞİD'e bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalandı.
 Hatay’da IŞİD'e bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© İHA / GÖKHAN AKLAN
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Hatay’da IŞİD'e bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalandı.
MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda IŞİD’E bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.
Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet, 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
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