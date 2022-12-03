https://sputniknews.com.tr/20221203/hatayda-isid-operasyonu-7-gozalti-1064131507.html
Hatay’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Hatay’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Hatay’da IŞİD'e bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalandı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T23:02+0300
2022-12-03T23:02+0300
2022-12-03T23:04+0300
türkiye
mit
emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı
işid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064131361_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0bacf53419ee15748e3ebe0a9f8ade76.jpg
MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda IŞİD’E bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense yaşamsal malzemeler ele geçirildi.İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet, 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064131361_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_cd5c6e569114d282e885516a6cdfe1ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mit, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı , işid
mit, emniyet genel müdürlüğü istihbarat başkanlığı , işid
Hatay’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
23:02 03.12.2022 (güncellendi: 23:04 03.12.2022) Abone ol
Hatay’da IŞİD'e bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi yakalandı.
MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda IŞİD’E bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.
Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense yaşamsal malzemeler ele geçirildi.
İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet, 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.