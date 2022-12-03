Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/estonya-abdden-200-milyon-dolarlik-anlasma-ile-topcu-roketi-satin-alacak-1064130013.html
Estonya, ABD'den 200 milyon dolarlık anlaşma ile topçu roketi satın alacak
Estonya, ABD'den 200 milyon dolarlık anlaşma ile topçu roketi satın alacak
NATO üyesi ve Rusya'nın komşusu Estonya, 200 milyon dolarlık anlaşma ile ABD'den topçu roketi sistemi satın alacağını duyurdu. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T22:10+0300
2022-12-03T22:10+0300
ukrayna krizi
estonya
nato
abd
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064129856_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_35e8743d28bf1e732957b851020c9cf7.jpg
Estonyalı savunma yetkilileri, HIMARS roket sistemi için ABD ile imzalanan anlaşma ile 200 milyon dolardan fazla değere sahip mühimmat ve ekipmanların yanı sıra eğitimin de sağlanacağını belirtti.Anlaşmanın 70 ila 300 kilometre menzilli HIMARS roketlerini içerdiği bildirildi. Lockheed Martin Corporation adlı şirketin ilk teslimatları 2024'te yapması bekleniyor.Anlaşmanın en büyük silah tedarik projesi olduğunu kaydeden yetkililer, söz konusu anlaşmanın Estonya'nın savunma kapasitesini artıracağını söyledi.Estonya Savunma Kuvvetlerinden Yarbay Kaarel Maesalu, yaptığı açıklamada, HIMARS çoklu roket sisteminin ülkesinin savunma kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/abdden-ukraynaya-20-milyar-dolarlik-silah-destegi-savasi-uzatmak-istiyorlar-1064056314.html
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064129856_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_6cb07d1d6f19576accb2defea07b8e57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya, nato, abd, himars
estonya, nato, abd, himars

Estonya, ABD'den 200 milyon dolarlık anlaşma ile topçu roketi satın alacak

22:10 03.12.2022
© AFP 2022 / JAM STA ROSAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / JAM STA ROSA
Abone olTelegram
NATO üyesi ve Rusya'nın komşusu Estonya, 200 milyon dolarlık anlaşma ile ABD'den topçu roketi sistemi satın alacağını duyurdu.
Estonyalı savunma yetkilileri, HIMARS roket sistemi için ABD ile imzalanan anlaşma ile 200 milyon dolardan fazla değere sahip mühimmat ve ekipmanların yanı sıra eğitimin de sağlanacağını belirtti.
Anlaşmanın 70 ila 300 kilometre menzilli HIMARS roketlerini içerdiği bildirildi. Lockheed Martin Corporation adlı şirketin ilk teslimatları 2024'te yapması bekleniyor.
Anlaşmanın en büyük silah tedarik projesi olduğunu kaydeden yetkililer, söz konusu anlaşmanın Estonya'nın savunma kapasitesini artıracağını söyledi.
Estonya Savunma Kuvvetlerinden Yarbay Kaarel Maesalu, yaptığı açıklamada, HIMARS çoklu roket sisteminin ülkesinin savunma kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
GÖRÜŞ
ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’
1 Aralık, 15:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала