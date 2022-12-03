https://sputniknews.com.tr/20221203/duzcede-41-buyuklugunde-deprem-1064112979.html

Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzce’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T11:36+0300

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yaşam

düzce

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Düzce’nin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü olarak açıkladığı deprem, saat 07.59’da oldu. Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşova’nın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.Düzce’nin 23 Kasım’da Gölyaka ilçesinde 6.0 büyüklüğünde, 27 Kasım tarihinde de Çilimli ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

düzce

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düzce, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)