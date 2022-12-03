https://sputniknews.com.tr/20221203/dunya-kupasi-brezilya-ve-isvicre-son-16da-1064108059.html
Dünya Kupası: Brezilya ve İsviçre son 16'da
Dünya Kupası: Brezilya ve İsviçre son 16'da
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda oynanan son maçların ardından Brezilya 6 puan ile gruptan averajla lider çıkarken, İsviçre ise yine 6 puanla grubu 2’nci... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T00:35+0300
2022-12-03T00:35+0300
2022-12-03T00:35+0300
spor
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2022 dünya kupası
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isviçre
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2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3’üncü ve son maçında Lusail Stadı’nda Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi.Amerika Futbol Federasyonundan Ismail Elfath’ın düdük çaldığı mücadelede Kamerun, Brezilya’yı 1-0’lık skorla geçti.Kamerun’a galibiyeti getiren golü 90+2’nci dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.Bu sonucun ardından Brezilya, G Grubunu 6 puanla averajla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.Öte yandan Kamerun’da Beşiktaş forması giyen Kevin Nkoudou mücadelede süre almadı.İsviçre 3-2 SırbistanGrubun diğer maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.Stadyum 974’te oynanan mücadeleyi Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.Gollü geçen karşılaşmada İsviçre, Sırbistan’ı 3-2’lik skorla geçti.İsviçre’ye galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Xherdan Shaqiri, 44’üncü dakikada Breel Embolo ve 48’inci dakikada Remo Freuler kaydetti.Sırbistan’ın gollerini ise 26’ncı dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35’inci dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.Bu sonucun ardından İsviçre G Grubunu 6 puanla 2’nci sırada tamamlayarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya adını yazdırdı.Öte yandan İsviçre’de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic maçta süre almadı.Bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda Brezilya-Güney Kore ve Portekiz-İsviçre eşleşmeleri oluştu.
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, brezilya, isviçre, kamerun, sırbistan
dünya kupası, 2022 dünya kupası, brezilya, isviçre, kamerun, sırbistan
Dünya Kupası: Brezilya ve İsviçre son 16'da
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2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda oynanan son maçların ardından Brezilya 6 puan ile gruptan averajla lider çıkarken, İsviçre ise yine 6 puanla grubu 2’nci tamamlayarak adını bir üst tura yazdıran takımlar oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3’üncü ve son maçında Lusail Stadı’nda Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Amerika Futbol Federasyonundan Ismail Elfath’ın düdük çaldığı mücadelede Kamerun, Brezilya’yı 1-0’lık skorla geçti.
Kamerun’a galibiyeti getiren golü 90+2’nci dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.
Bu sonucun ardından Brezilya, G Grubunu 6 puanla averajla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Öte yandan Kamerun’da Beşiktaş forması giyen Kevin Nkoudou mücadelede süre almadı.
İsviçre 3-2 Sırbistan
Grubun diğer maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Stadyum 974’te oynanan mücadeleyi Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.
Gollü geçen karşılaşmada İsviçre, Sırbistan’ı 3-2’lik skorla geçti.
İsviçre’ye galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Xherdan Shaqiri, 44’üncü dakikada Breel Embolo ve 48’inci dakikada Remo Freuler kaydetti.
Sırbistan’ın gollerini ise 26’ncı dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35’inci dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Bu sonucun ardından İsviçre G Grubunu 6 puanla 2’nci sırada tamamlayarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya adını yazdırdı.
Öte yandan İsviçre’de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic maçta süre almadı.
Bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda Brezilya-Güney Kore ve Portekiz-İsviçre eşleşmeleri oluştu.