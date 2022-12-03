https://sputniknews.com.tr/20221203/disisleri-bakanligi-bati-seriada-artan-sivil-can-kayiplarindan-derin-endise-duyuyoruz-1064128950.html
Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T21:48+0300
2022-12-03T21:48+0300
2022-12-03T21:53+0300
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israil
doğu kudüs
dışişleri bakanlığı
batı şeria
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Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221201/netanyahu-israil-yahudilik-yasalarina-gore-yonetilmeyecek-kanun-ulkesi-olmaya-devam-edecegiz-1064031956.html
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israil, doğu kudüs, dışişleri bakanlığı, batı şeria
israil, doğu kudüs, dışişleri bakanlığı, batı şeria
Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz
21:48 03.12.2022 (güncellendi: 21:53 03.12.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek, yargısız infazları şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.