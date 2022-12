https://sputniknews.com.tr/20221203/disisleri-bakanligi-bati-seriada-artan-sivil-can-kayiplarindan-derin-endise-duyuyoruz-1064128950.html

Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria'da artan sivil can kayıplarından derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyulduğunu belirterek... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları hakkında yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

