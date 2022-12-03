https://sputniknews.com.tr/20221203/dhcde-ukrayna-bombardimani-sonucunda-5-sivil-oldu-1064112394.html
DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü
DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını bombalaması sonucunda 5 sivilin öldüğü bildirildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T10:35+0300
2022-12-03T10:35+0300
2022-12-03T10:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
bomba
bombardıman
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DHC Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 14 sivilin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “2 Aralık saat 08:00'den 3 Aralık saat 08:00'e kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı” denildi.
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ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), bomba, bombardıman
ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), bomba, bombardıman
DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını bombalaması sonucunda 5 sivilin öldüğü bildirildi.
DHC Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 14 sivilin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, “2 Aralık saat 08:00'den 3 Aralık saat 08:00'e kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı” denildi.