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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221203/dhcde-ukrayna-bombardimani-sonucunda-5-sivil-oldu-1064112394.html
DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü
DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını bombalaması sonucunda 5 sivilin öldüğü bildirildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-03T10:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
bomba
bombardıman
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DHC Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 14 sivilin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “2 Aralık saat 08:00'den 3 Aralık saat 08:00'e kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı” denildi.
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ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), bomba, bombardıman
ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), bomba, bombardıman

DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü

10:35 03.12.2022
© Sputnik / Sergey Averin / Multimedya arşivine gidinDonetsk bombalama, Rusya operasyon, Ukrayna krizi
Donetsk bombalama, Rusya operasyon, Ukrayna krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© Sputnik / Sergey Averin
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Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını bombalaması sonucunda 5 sivilin öldüğü bildirildi.
DHC Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 14 sivilin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, “2 Aralık saat 08:00'den 3 Aralık saat 08:00'e kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı” denildi.
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