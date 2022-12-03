https://sputniknews.com.tr/20221203/dhcde-ukrayna-bombardimani-sonucunda-5-sivil-oldu-1064112394.html

DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü

DHC’de Ukrayna bombardımanı sonucunda 5 sivil öldü

Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarını bombalaması sonucunda 5 sivilin öldüğü bildirildi. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

bomba

bombardıman

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DHC Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC topraklarına yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivilin hayatını kaybettiği, 14 sivilin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “2 Aralık saat 08:00'den 3 Aralık saat 08:00'e kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına düzenlediği saldırılar sonucunda 5 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil de yaralandı” denildi.

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ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), bomba, bombardıman