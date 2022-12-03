https://sputniknews.com.tr/20221203/dhc-halk-milisi-40-ukrayna-askeri-olduruldu-1064113245.html

DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü

DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü

DHC Halk Milisi, son 24 saatte 40 kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti

halk milisi ofisi

ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 1 obüs, 5 tank, 6 zırhlı muharebe aracı ve 4 İHA komuta noktasının imha edildiğini bildirdi.DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucunda düşmana ait 1 obüs (D-30), 5 tank (2 adet T- 72B ve 3 adet T-72AV ), 6 zırhlı muharebe aracı ve 4 İHA saha komuta noktası imha edildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı ordu mensubu etkisiz hale getirildi” denildi.

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, halk milisi ofisi, ukrayna