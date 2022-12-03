https://sputniknews.com.tr/20221203/dhc-halk-milisi-40-ukrayna-askeri-olduruldu-1064113245.html
DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü
DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü
DHC Halk Milisi, son 24 saatte 40 kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T12:03+0300
2022-12-03T12:03+0300
2022-12-03T12:03+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk cumhuriyeti
halk milisi ofisi
ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 1 obüs, 5 tank, 6 zırhlı muharebe aracı ve 4 İHA komuta noktasının imha edildiğini bildirdi.DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucunda düşmana ait 1 obüs (D-30), 5 tank (2 adet T- 72B ve 3 adet T-72AV ), 6 zırhlı muharebe aracı ve 4 İHA saha komuta noktası imha edildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı ordu mensubu etkisiz hale getirildi” denildi.
donetsk halk cumhuriyeti
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, halk milisi ofisi, ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, halk milisi ofisi, ukrayna
DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü
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DHC Halk Milisi, son 24 saatte 40 kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 1 obüs, 5 tank, 6 zırhlı muharebe aracı ve 4 İHA komuta noktasının imha edildiğini bildirdi.
DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucunda düşmana ait 1 obüs (D-30), 5 tank (2 adet T- 72B ve 3 adet T-72AV ), 6 zırhlı muharebe aracı ve 4 İHA saha komuta noktası imha edildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı ordu mensubu etkisiz hale getirildi” denildi.