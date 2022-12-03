https://sputniknews.com.tr/20221203/cumhurbaskani-erdogan-sinirlarimiz-otesinde-besleyip-buyuttukleri-teror-orgutleri-bize-saldiriyor-1064114220.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T13:58+0300

2022-12-03T13:58+0300

2022-12-03T14:41+0300

politika

recep tayyip erdoğan

şanlıurfa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064115417_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_b8a18a1986081233a34e1890c8122e6a.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor, vatandaşlarımızı katlediyor.🔸2023'te yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.🔸Artık Türkiye, eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değildir.🔸Mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açtık, mazlumun kimliğine bakmıyoruz. Hepsinin onurunu korumak boynumuzun borcu.🔸Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz.🔸Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.🔸Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, şanlıurfa