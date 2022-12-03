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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T13:58+0300
2022-12-03T14:41+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor, vatandaşlarımızı katlediyor.🔸2023'te yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.🔸Artık Türkiye, eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değildir.🔸Mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açtık, mazlumun kimliğine bakmıyoruz. Hepsinin onurunu korumak boynumuzun borcu.🔸Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz.🔸Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.🔸Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.
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recep tayyip erdoğan, şanlıurfa
recep tayyip erdoğan, şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor

13:58 03.12.2022 (güncellendi: 14:41 03.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütleri bize saldırıyor, vatandaşlarımızı katlediyor.

🔸2023'te yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız, Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkaracağız.

🔸Artık Türkiye, eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değildir.

🔸Mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açtık, mazlumun kimliğine bakmıyoruz. Hepsinin onurunu korumak boynumuzun borcu.

🔸Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz.

🔸Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.

🔸Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.

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