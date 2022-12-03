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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar ülkenin geleceğine ışık tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar ülkenin geleceğine ışık tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T18:46+0300
2022-12-03T19:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
şanlıurfa
ak parti
mazot
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.🔸İktidara giden yolu, dili dualı kardeşlerimin yerine, Londra'nın karanlık sokaklarında arayanlar, Şanlıurfa'yı idrak edemez.🔸Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.🔸Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.🔸Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini, bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.🔸Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.🔸Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor.🔸Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.🔸Millete hizmet gibi dertleri olsa, ülke ülke gezip Türkiye'yi şikayet etmezler, Büyükelçilerden icazet dilenmezler. 🔸Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı. Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır.
şanlıurfa
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recep tayyip erdoğan, şanlıurfa, ak parti, mazot, pamuk
recep tayyip erdoğan, şanlıurfa, ak parti, mazot, pamuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar ülkenin geleceğine ışık tutamaz

18:46 03.12.2022 (güncellendi: 19:37 03.12.2022)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak, konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.

🔸İktidara giden yolu, dili dualı kardeşlerimin yerine, Londra'nın karanlık sokaklarında arayanlar, Şanlıurfa'yı idrak edemez.

🔸Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.

🔸Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.

🔸Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini, bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.

🔸Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.

🔸Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor.

🔸Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.

🔸Millete hizmet gibi dertleri olsa, ülke ülke gezip Türkiye'yi şikayet etmezler, Büyükelçilerden icazet dilenmezler.
🔸Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı. Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır.
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