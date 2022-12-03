https://sputniknews.com.tr/20221203/cumhurbaskani-erdogan-ithal-ekonomi-komiserlerine-bel-baglayanlar-ulkenin-gelecegine-isik-tutamaz-1064123333.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar ülkenin geleceğine ışık tutamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar ülkenin geleceğine ışık tutamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T18:46+0300

2022-12-03T18:46+0300

2022-12-03T19:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

şanlıurfa

ak parti

mazot

pamuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064124778_0:74:1200:749_1920x0_80_0_0_a4571660c6c28b58b93b904bb3210d9d.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz.🔸İktidara giden yolu, dili dualı kardeşlerimin yerine, Londra'nın karanlık sokaklarında arayanlar, Şanlıurfa'yı idrak edemez.🔸Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.🔸Pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz.🔸Enflasyonun aşağıya doğru hareket ettiğini, bunun üzerine kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz.🔸Yağlı ayçiçeğinde mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 liraya, fark ödemesini kilogramda 50'den 70 kuruşa yükseltiyoruz.🔸Kütlü pamukta toplam destek kilo başına 2 lira 14 kuruş, dekar başına 1071 liraya, ayçiçeğinde kilo başına 1 lira 11 kuruş, dekar başına 297 liraya ulaşıyor.🔸Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz.🔸Millete hizmet gibi dertleri olsa, ülke ülke gezip Türkiye'yi şikayet etmezler, Büyükelçilerden icazet dilenmezler. 🔸Bakanlık pazarlığı yapmazlar. Böyle hassasiyetleri olsa kendi devletlerine iftira atmazlardı. Küresel vesayet odaklarına bel bağlamazlardı. Bay Kemal ve şürekası tavrıyla milli yerli muhalefet anlayışına sahip olmadıklarını ortaya koymuşlardır.

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, şanlıurfa, ak parti, mazot, pamuk