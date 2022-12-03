https://sputniknews.com.tr/20221203/bakan-nebati-mukelleflerin-ba-bs-formu-verme-yukumlulukleri-kaldirildi-1064123367.html
Bakan Nebati: Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
Bakan Nebati: Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1.6 milyon mükelleften 1.5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T18:35+0300
2022-12-03T18:35+0300
2022-12-03T18:35+0300
ekonomi
nureddin nebati
resmi gazete
resmî gazete
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerinin kaldırdığını açıkladı.Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık. Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1.6 milyon mükellefimizden 1.5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20221202/nebati-eytde-kidem-tazminati-yukunun-kgf-ile-karsilanmasi-icin-bakanligimizca-hazirlik-baslatildi-1064081386.html
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nureddin nebati, resmi gazete, resmî gazete
nureddin nebati, resmi gazete, resmî gazete
Bakan Nebati: Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1.6 milyon mükelleften 1.5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerinin kaldırdığını açıkladı.
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık.
Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1.6 milyon mükellefimizden 1.5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."