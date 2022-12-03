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https://sputniknews.com.tr/20221203/bakan-nebati-mukelleflerin-ba-bs-formu-verme-yukumlulukleri-kaldirildi-1064123367.html
Bakan Nebati: Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
Bakan Nebati: Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1.6 milyon mükelleften 1.5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T18:35+0300
2022-12-03T18:35+0300
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerinin kaldırdığını açıkladı.Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık. Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1.6 milyon mükellefimizden 1.5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20221202/nebati-eytde-kidem-tazminati-yukunun-kgf-ile-karsilanmasi-icin-bakanligimizca-hazirlik-baslatildi-1064081386.html
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nureddin nebati, resmi gazete, resmî gazete
nureddin nebati, resmi gazete, resmî gazete

Bakan Nebati: Mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı

18:35 03.12.2022
© İHA / İHAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© İHA / İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1.6 milyon mükelleften 1.5 milyonunun artık bu formları vermeyeceğini belirterek, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerinin kaldırdığını açıkladı.
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık.
Bu düzenleme ile her ay Ba-Bs formu veren 1.6 milyon mükellefimizden 1.5 milyonu artık bu formları vermeyecek. Bakanlık olarak mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin iş yükünü azaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
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