https://sputniknews.com.tr/20221203/aksener-mansur-yavas-veya-ekrem-imamoglunun-adayligina-hayir-demeyecegiz-1064110592.html

Akşener: Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına 'hayır' demeyeceğiz

Akşener: Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına 'hayır' demeyeceğiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin, "Aleni... 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T01:52+0300

2022-12-03T01:52+0300

2022-12-03T01:58+0300

politika

meral akşener

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

adaylık

açıklama

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de yayınlanan 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayın konuğu oldu.Yakın zamanda Mansur Yavaş'a bir heyetin gittiği ve ona adaylık teklif edildiği yönündeki söylemlere ilişkin soruya karşılık Akşener, ne Yavaş'ın kendisiyle ne de kendisinin Yavaş'la böyle bir konuşması veya telefon görüşmesinin olmadığını söyledi.Bu konudaki iddiaların yanlış bilgi olduğunu kaydeden Akşener, "Mansur Bey'e de, adı geçtiği için Ekrem Bey'e de, hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem de o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin, yani başka alanların, başka siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi, saygısı var. Bu başka bir şey. Bütün anketlerde ikisi birden de konuluyor. Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye" ifadelerini kullandı.Akşener, Millet İttifakı'nın ortak adayı profiline uygun olduğu düşüncesiyle mi iki belediye başkanının adının geçtiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:"İmamoğlu'ndayız" şeklinde attığı bir tweetin öyle bir mesaj gibi yorumlandığı sorusuna Akşener, "Ondan önce de Kozan'dayız yazmıştık. Kozan'ı niye kimse üzerine alınmadı" yanıtını verdi.Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bizim kriterimiz belli, biz bu seçimi kazanmak zorundayız'Akşener, 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olacak denilmesi halinde, masaya başka birini koyup koymayacağı' yönündeki soruya, masada henüz herhangi bir şey konuşmadıkları karşılığını verdi. Meral Akşener, "Elbette konuşulacak. Bizim kriterimiz belli, biz bu seçimi kazanmak zorundayız" dedi."O masanın içinden bir adayın çıkması lazım. O adayın kazanması ve kazandırılması lazım. Kaya gibi arkasında durulması lazım" diyen Akşener, bu kazanacak kişinin kim olacağını bulmanın da çok kolay olduğunu, bununla ilgili birçok parametre bulunduğunu söyledi.Akşener, x-y-z üzerinden konuşmayı bugün itibarıyla doğru bulmadığını kaydederek, "Bildiğim bir şey var yalnız. Cumhur İttifakı mensupları, bileşenleri çok arzu ediyorlar sürekli bir aday, aday, aday... Ama bizim adayla beraber sistemi değiştirmek gibi de bir yanımız var. Sistemi de tartışmak zorundayız. Bakın, adayın kazanması lazım ki parlamenter sisteme dönüşü sağlayalım. Adayı kazandırdıktan sonra Meclis'i almamız lazım ki aynı anda parlamenter sisteme geçişi fevkalade güzel yapalım" diye konuştu.Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin de Akşener, teklif önlerine geldiğinde konuşulacağını aktardı.Akşener, "Ama ben masanın bu konuda ortaklaşması gerektiğine inananlardanım ve bunu teklif ettim. Bekleyip görelim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221201/karamollaoglundan-altili-masa-aciklamasi-genel-baskanlardan-olusan-esgudum-kurulu-olacak-1064056885.html

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meral akşener, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, adaylık, açıklama