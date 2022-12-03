https://sputniknews.com.tr/20221203/acik-suda-yuzmek-icin-yaz-ayini-beklemiyorlar-sibiryalilar--27-derecede-suyun-tadini-cikariyor-1064116954.html

Açık suda yüzmek için yaz ayını beklemiyorlar: Sibiryalılar -27 derecede suyun tadını çıkarıyor

Açık suda yüzmek için yaz ayını beklemiyorlar: Sibiryalılar -27 derecede suyun tadını çıkarıyor

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde Megapolis Soğuk Suda Yüzme Merkezi'nin üyeleri, eksi 27'de Yenisey Nehri'nde yüzüyor. 03.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-03T15:51+0300

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sibirya

yüzme

kış aylarında yüzme

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Rusya'da sadece Ortodoksluk'ta İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı'nda (18-19 Ocak) değil, kış mevsiminin diğer aylarında da kış yüzücülüğü oldukça sevilen bir aktivite. Bedeni güçlendirmek için Rusya'da popüler olan kış yüzücülüğü, aynı zamanda Çin ve İskandinavya'da da görülüyor.Rusya'da bu deneyimi yaşayanlar, buzlu suda yüzmenin aşırı mutluluk, temizlenme hissi verdiğini, selülitleri ve hastalıkları önlediğini belirtiyor.Öte yandan Sibirya'daki Tümen kentinde bulunan Rusya Kış Yüzücülüğü Federasyonu bu sporun sağlık ve cilt için faydalarını sıralıyor, ancak aynı zamanda nefes ve kalp sorunları olanları bu konuda uyarıyor.Fakat hatrı sayılır soğuklara sahip Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde Megapolis Soğuk Suda Yüzme Merkezi'nin üyeleri, -27'de dahi Yenisey Nehri'nde yüzmeyi bırakmıyor. Sputnik, termometrelerin eksiyi gösterdiği soğuk havada buz gibi suya giren Sibiryalıların görüntülerini derledi:

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rusya, sibirya, yüzme, kış aylarında yüzme