https://sputniknews.com.tr/20221203/acik-suda-yuzmek-icin-yaz-ayini-beklemiyorlar-sibiryalilar--27-derecede-suyun-tadini-cikariyor-1064116954.html
Açık suda yüzmek için yaz ayını beklemiyorlar: Sibiryalılar -27 derecede suyun tadını çıkarıyor
Açık suda yüzmek için yaz ayını beklemiyorlar: Sibiryalılar -27 derecede suyun tadını çıkarıyor
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde Megapolis Soğuk Suda Yüzme Merkezi'nin üyeleri, eksi 27'de Yenisey Nehri'nde yüzüyor. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T15:51+0300
2022-12-03T15:51+0300
2022-12-03T15:51+0300
multimedya
rusya
sibirya
yüzme
kış aylarında yüzme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064100238_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_e3e6ef2e97af38af63834137e75d292a.jpg
Rusya'da sadece Ortodoksluk'ta İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı'nda (18-19 Ocak) değil, kış mevsiminin diğer aylarında da kış yüzücülüğü oldukça sevilen bir aktivite. Bedeni güçlendirmek için Rusya'da popüler olan kış yüzücülüğü, aynı zamanda Çin ve İskandinavya'da da görülüyor.Rusya'da bu deneyimi yaşayanlar, buzlu suda yüzmenin aşırı mutluluk, temizlenme hissi verdiğini, selülitleri ve hastalıkları önlediğini belirtiyor.Öte yandan Sibirya'daki Tümen kentinde bulunan Rusya Kış Yüzücülüğü Federasyonu bu sporun sağlık ve cilt için faydalarını sıralıyor, ancak aynı zamanda nefes ve kalp sorunları olanları bu konuda uyarıyor.Fakat hatrı sayılır soğuklara sahip Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde Megapolis Soğuk Suda Yüzme Merkezi'nin üyeleri, -27'de dahi Yenisey Nehri'nde yüzmeyi bırakmıyor. Sputnik, termometrelerin eksiyi gösterdiği soğuk havada buz gibi suya giren Sibiryalıların görüntülerini derledi:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064100238_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_8521ec59995a8d6ce355f378d80b23f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sibirya, yüzme, kış aylarında yüzme
rusya, sibirya, yüzme, kış aylarında yüzme
Açık suda yüzmek için yaz ayını beklemiyorlar: Sibiryalılar -27 derecede suyun tadını çıkarıyor
Abone ol
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde Megapolis Soğuk Suda Yüzme Merkezi'nin üyeleri, eksi 27'de Yenisey Nehri'nde yüzüyor.
Rusya'da sadece Ortodoksluk'ta İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı'nda (18-19 Ocak) değil, kış mevsiminin diğer aylarında da kış yüzücülüğü oldukça sevilen bir aktivite.
Bedeni güçlendirmek için Rusya'da popüler olan kış yüzücülüğü, aynı zamanda Çin ve İskandinavya'da da görülüyor.
Rusya'da bu deneyimi yaşayanlar, buzlu suda yüzmenin aşırı mutluluk, temizlenme hissi verdiğini, selülitleri ve hastalıkları önlediğini belirtiyor.
Öte yandan Sibirya'daki Tümen kentinde bulunan Rusya Kış Yüzücülüğü Federasyonu bu sporun sağlık ve cilt için faydalarını sıralıyor, ancak aynı zamanda nefes ve kalp sorunları olanları bu konuda uyarıyor.
Fakat hatrı sayılır soğuklara sahip Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde Megapolis Soğuk Suda Yüzme Merkezi'nin üyeleri, -27'de dahi Yenisey Nehri'nde yüzmeyi bırakmıyor.
Sputnik, termometrelerin eksiyi gösterdiği soğuk havada buz gibi suya giren Sibiryalıların görüntülerini derledi: