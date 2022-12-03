https://sputniknews.com.tr/20221203/abnin-ardindan-g7-ve-avustralyadan-da-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-1064110899.html
AB'nin ardından G7 ve Avustralya'dan da Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
AB'nin ardından G7 ve Avustralya'dan da Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
Avrupa Birliği'nin (AB) ardından G7 üyesi ülkeler ve Avustralya da Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T02:24+0300
2022-12-03T02:24+0300
2022-12-03T02:26+0300
ukrayna krizi
ab
g7
petrol
tavan fiyat
karar
avustralya
rusya
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G7 üyesi ülkelerden yapılan açıklamada, AB'nin de bugün benzeri bir adım attığına işaret edilerek, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasına ilişkin fikir birliğine varıldığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu uygulamanın 5 Aralık'ta yürürlüğe gireceği ifade edildi.G7 ülkeleri ve Avustralya, ortak bir bildiriyle Rusya menşeli ham petrolü pazarlarından aşamalı olarak çıkarma konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettiler.Ortak açıklamada, "Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini iç pazarlarımızdan kademeli olarak çıkarma niyetimizi yeniden teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ab-deniz-yoluyla-tedarik-edilen-rus-petrolune-tavan-fiyat-duzenlenebilir-olacak-1064106157.html
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ab, g7, petrol, tavan fiyat, karar, avustralya, rusya
ab, g7, petrol, tavan fiyat, karar, avustralya, rusya
AB'nin ardından G7 ve Avustralya'dan da Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
02:24 03.12.2022 (güncellendi: 02:26 03.12.2022) Abone ol
Avrupa Birliği'nin (AB) ardından G7 üyesi ülkeler ve Avustralya da Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
G7 üyesi ülkelerden yapılan açıklamada, AB'nin de bugün benzeri bir adım attığına işaret edilerek, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasına ilişkin fikir birliğine varıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın 5 Aralık'ta yürürlüğe gireceği ifade edildi.
G7 ülkeleri ve Avustralya, ortak bir bildiriyle Rusya menşeli ham petrolü pazarlarından aşamalı olarak çıkarma konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettiler.
Ortak açıklamada, "Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerini iç pazarlarımızdan kademeli olarak çıkarma niyetimizi yeniden teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.