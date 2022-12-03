https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-umman-korfezinde-durdurdugu-gemide-tonlarca-patlayici-buldu-1064132119.html
ABD, Umman Körfezi'nde durdurduğu gemide tonlarca patlayıcı buldu
ABD, Umman Körfezi'nde durdurduğu gemide tonlarca patlayıcı buldu
ABD, Umman Körfezi'nde durdurulan bir balıkçı teknesinde 50 ton patlayıcı ve birçok yasa dışı silah yakaladı. 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T23:33+0300
2022-12-03T23:33+0300
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ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık'ta Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinin durdurulduğu belirtildi. Teknenin İran-Yemen hattında durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, teknede 50 ton mühimmat mermisi, füze ve roket ekipmanı bulunduğu aktarıldı.ABD Donanması Merkez Komutanı Brad Cooper, yaptığı açıklamada, bu teknenin bir ay içinde yakalanan ikinci tekne olduğunu belirterek "Bu, İran'ın kaçak yollardan ölümcül silahlar taşıdığı ve bölgede istikrarı bozduğunun önemli bir göstergesidir" yorumunda bulundu.Yemen'deki Husilere doğrudan ya da dolaylı olarak silah satımı, sağlanması ya da transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD 5. Filosu'nun 8 Kasım'da da Yemen'e patlayıcı taşıyan başka bir tekneyi durduğuna işaret edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220927/abd-donanmasi-umman-korfezinde-85-milyon-dolar-degerinde-eroin-ele-gecirdik-1061689906.html
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abd, umman, umman körfezi
abd, umman, umman körfezi
ABD, Umman Körfezi'nde durdurduğu gemide tonlarca patlayıcı buldu
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ABD, Umman Körfezi'nde durdurulan bir balıkçı teknesinde 50 ton patlayıcı ve birçok yasa dışı silah yakaladı.
ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık'ta Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinin durdurulduğu belirtildi. Teknenin İran-Yemen hattında durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, teknede 50 ton mühimmat mermisi, füze ve roket ekipmanı bulunduğu aktarıldı.
ABD Donanması Merkez Komutanı Brad Cooper, yaptığı açıklamada, bu teknenin bir ay içinde yakalanan ikinci tekne olduğunu belirterek "Bu, İran'ın kaçak yollardan ölümcül silahlar taşıdığı ve bölgede istikrarı bozduğunun önemli bir göstergesidir" yorumunda bulundu.
Yemen'deki Husilere doğrudan ya da dolaylı olarak silah satımı, sağlanması ya da transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD 5. Filosu'nun 8 Kasım'da da Yemen'e patlayıcı taşıyan başka bir tekneyi durduğuna işaret edildi.