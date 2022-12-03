https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-savas-ucagi-f-35-inis-takimlarinin-uzerine-coktu-1064109009.html
ABD savaş uçağı F-35 iniş takımlarının üzerine çöktü
ABD savaş uçağı F-35 iniş takımlarının üzerine çöktü
Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T00:48+0300
2022-12-03T00:48+0300
2022-12-03T00:56+0300
dünya
japonya
f-35
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064108649_48:0:1952:1071_1920x0_80_0_0_a0a37ab016fea33094605acda5addffc.png
Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü’nde yaşanan olayda, acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi. Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.Kısa pistlerde kullanılabiliyorF-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/03/1064108649_286:0:1714:1071_1920x0_80_0_0_bea8e17130fdfe084e1e63b7467a445f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, f-35, abd
ABD savaş uçağı F-35 iniş takımlarının üzerine çöktü
00:48 03.12.2022 (güncellendi: 00:56 03.12.2022) Abone ol
Japonya'nın Kadena Hava Üssü'nde konuşlu ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklanırken, pilotun yara almadığı belirtildi.
Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü’nde yaşanan olayda, acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi.
Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kısa pistlerde kullanılabiliyor
F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.