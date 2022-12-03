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Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece doğum günü partisi
Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece doğum günü partisi
Seyşeller yönetimi, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olan Jonathan’ın 190’ıncı doğum günü sebebiyle 2 ile 4 Aralık arasındaki 3 günü kutlamalara ayırdıklarını... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T17:53+0300
2022-12-03T17:53+0300
2022-12-03T17:54+0300
multimedya
jonathan
kaplumbağa
doğum
doğum günü partisi
fotoğraf
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фото, jonathan, kaplumbağa, doğum, doğum günü partisi, fotoğraf
фото, jonathan, kaplumbağa, doğum, doğum günü partisi, fotoğraf
Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece doğum günü partisi 17:53 03.12.2022 (güncellendi: 17:54 03.12.2022) Abone ol
Seyşeller yönetimi, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olan Jonathan’ın 190’ıncı doğum günü sebebiyle 2 ile 4 Aralık arasındaki 3 günü kutlamalara ayırdıklarını açıkladı. 1882’de St Helena Adası’na getirilen dev kaplumbağanın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmiyor.
© DHA
St Helena Valiliği, dün açıklama yaparak dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Jonathan’ın, 190’ınıncı doğum gününü 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.
St Helena Valiliği, dün açıklama yaparak dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Jonathan’ın, 190’ınıncı doğum gününü 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.
© DHA
Jonathan’ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190’dan fazla olduğu öngörülüyor.
Jonathan’ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190’dan fazla olduğu öngörülüyor.
© DHA
Jonathan’ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.
Jonathan’ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.
© AFP 2022 / GIANLUIGI GUERCIA
St Helena Valiliği, Jonathan’ın doğum günü sebebiyle “Jonathan'ın büyük gününü sabırsızlıkla bekliyoruz! Jonathan, St Helena'da görülmesi gereken birçok olağanüstü manzaradan sadece biri!” ifadelerini kullandı.
St Helena Valiliği, Jonathan’ın doğum günü sebebiyle “Jonathan'ın büyük gününü sabırsızlıkla bekliyoruz! Jonathan, St Helena'da görülmesi gereken birçok olağanüstü manzaradan sadece biri!” ifadelerini kullandı.
© AFP 2022 / GIANLUIGI GUERCIA
St Helena Valisi Nigel Phillips, Jonathan için “Umarım 190 yaşıma geldiğimde Jonathan kadar aktif olurum. Bu haftasonu kutlamalarını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.
St Helena Valisi Nigel Phillips, Jonathan için “Umarım 190 yaşıma geldiğimde Jonathan kadar aktif olurum. Bu haftasonu kutlamalarını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.