https://sputniknews.com.tr/20221202/ysk-baskani-akkayadan-ysk-raporunda-466-bin-suriyeli-secmen-bulundugu-iddiasina-yalanlama-1064100732.html

YSK Başkanı Akkaya'dan, 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama

YSK Başkanı Akkaya'dan, 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen kütüklerinin sürekli bilgi toplamayla her seçim döneminde güncellendiğini belirterek, ​​​"YSK'nin... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T19:23+0300

2022-12-02T19:23+0300

2022-12-02T19:23+0300

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Akkaya, "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor." bilgisini verdi.Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlattı.298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söyledi:İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

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