https://sputniknews.com.tr/20221202/yargitaydan-ogrenciye-kagit-yedirme-karari-1064085913.html

Yargıtay'dan 'öğrenciye kağıt yedirme' kararı

Yargıtay'dan 'öğrenciye kağıt yedirme' kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararını bozdu ve öğretmenin... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T12:52+0300

2022-12-02T12:52+0300

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türkiye

yargıtay

öğretmen

şiddet

öğrenci

hakaret

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Okul bahçesine kağıttan uçak atan öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla yargılandığı davada verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü.Dairenin kararına göre, 2015'te İzmir Aliağa'da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı. Bunu gören bir öğretmen, öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğrenci, bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.Soruşturma başlatıldıOlayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.1 yıla kadar hapis isteniyorDairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.Mahkemenin, "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, "Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221127/samsunda-ogretmeni-darp-eden-baba-ve-oglu-adli-kontrol-sartiyla-serbest--1063882793.html

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yargıtay, öğretmen, şiddet, öğrenci, hakaret