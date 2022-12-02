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https://sputniknews.com.tr/20221202/uraz-kaygilaroglu-cem-yilmazin-tavrindan-rahatsiz-oldu-lutfen-ciddi-bir-sey-anlatiyorum-1064092731.html
Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu: 'Lütfen, ciddi bir şey anlatıyorum'
Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu: 'Lütfen, ciddi bir şey anlatıyorum'
Dün akşam düzenlenen bir ödül töreninde 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Uraz Kaygılaroğlu'na ödülünü Cem Yılmaz verdi. Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızının... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:15+0300
2022-12-02T15:15+0300
yaşam
cem yılmaz
ödül töreni
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Uraz Kaygılaroğlu, GQ Ödül Tören'inde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, turne dönüşü Merzifon'da feci bir kazada yaralanmıştı. İşiten'in arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan İşiten'in eski eşi Kaygılaroğlu konuşmasında bu konuya da değindi.Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, takıldığım çoğu şey anlamsızlaştı" derken, o sırada ödül törenine katılanlar ve Cem Yılmaz arasındaki diyalogdan rahatsız oldu.Kaygılaroğlu'nun "Ciddi bir şey anlatıyorum, lütfen..." sözleriyle Cem Yılmaz'a sitem etti. Ünlü komedyen, bunun üzerine hatasını anlayıp yüzünü tekrar Kaygılaroğlu'na dönerek "Tuhaflıklar yapıyorum" dedi. Konuşmanın sonunda Kaygılaroğlu ve Yılmaz birbirine sarılarak birkaç dakika önce yaşanan soğuk rüzgarları bertaraf etti.Ardından Uraz Kaygılaroğlu, bir paylaşımda bulunarak, "Bir de beni tek çek" notunu düştü.
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cem yılmaz, ödül töreni
cem yılmaz, ödül töreni

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu: 'Lütfen, ciddi bir şey anlatıyorum'

15:15 02.12.2022
© FotoğrafCem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Fotoğraf
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Dün akşam düzenlenen bir ödül töreninde 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Uraz Kaygılaroğlu'na ödülünü Cem Yılmaz verdi. Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten'in geçirdiği ölümlü kazadan sonra zor günler yaşadığını anlatırken Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu
Uraz Kaygılaroğlu, GQ Ödül Tören'inde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, turne dönüşü Merzifon'da feci bir kazada yaralanmıştı. İşiten'in arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan İşiten'in eski eşi Kaygılaroğlu konuşmasında bu konuya da değindi.
Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, takıldığım çoğu şey anlamsızlaştı" derken, o sırada ödül törenine katılanlar ve Cem Yılmaz arasındaki diyalogdan rahatsız oldu.
Kaygılaroğlu'nun "Ciddi bir şey anlatıyorum, lütfen..." sözleriyle Cem Yılmaz'a sitem etti. Ünlü komedyen, bunun üzerine hatasını anlayıp yüzünü tekrar Kaygılaroğlu'na dönerek "Tuhaflıklar yapıyorum" dedi. Konuşmanın sonunda Kaygılaroğlu ve Yılmaz birbirine sarılarak birkaç dakika önce yaşanan soğuk rüzgarları bertaraf etti.
Ardından Uraz Kaygılaroğlu, bir paylaşımda bulunarak, "Bir de beni tek çek" notunu düştü.
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