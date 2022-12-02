https://sputniknews.com.tr/20221202/uraz-kaygilaroglu-cem-yilmazin-tavrindan-rahatsiz-oldu-lutfen-ciddi-bir-sey-anlatiyorum-1064092731.html

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu: 'Lütfen, ciddi bir şey anlatıyorum'

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın tavrından rahatsız oldu: 'Lütfen, ciddi bir şey anlatıyorum'

Dün akşam düzenlenen bir ödül töreninde 'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Uraz Kaygılaroğlu'na ödülünü Cem Yılmaz verdi. Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızının... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T15:15+0300

2022-12-02T15:15+0300

2022-12-02T15:15+0300

yaşam

cem yılmaz

ödül töreni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064093212_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_ea9ddf8632047b320d73fc519a4e40da.jpg

Uraz Kaygılaroğlu, GQ Ödül Tören'inde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Kaygılaroğlu'nun eski eşi ve kızının annesi Melis İşiten, turne dönüşü Merzifon'da feci bir kazada yaralanmıştı. İşiten'in arkadaşlarının da ölümüne sebep olan kaza sonrası zor günler yaşayan İşiten'in eski eşi Kaygılaroğlu konuşmasında bu konuya da değindi.Kaygılaroğlu konuşmasında "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, takıldığım çoğu şey anlamsızlaştı" derken, o sırada ödül törenine katılanlar ve Cem Yılmaz arasındaki diyalogdan rahatsız oldu.Kaygılaroğlu'nun "Ciddi bir şey anlatıyorum, lütfen..." sözleriyle Cem Yılmaz'a sitem etti. Ünlü komedyen, bunun üzerine hatasını anlayıp yüzünü tekrar Kaygılaroğlu'na dönerek "Tuhaflıklar yapıyorum" dedi. Konuşmanın sonunda Kaygılaroğlu ve Yılmaz birbirine sarılarak birkaç dakika önce yaşanan soğuk rüzgarları bertaraf etti.Ardından Uraz Kaygılaroğlu, bir paylaşımda bulunarak, "Bir de beni tek çek" notunu düştü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem yılmaz, ödül töreni