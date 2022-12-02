https://sputniknews.com.tr/20221202/ukraynadan-acilan-ates-sonucu-rusyanin-bir-koyunde-uc-evde-hasar-meydana-geldi-1064104428.html

Ukrayna’dan açılan ateş sonucu Rusya’nın bir köyünde üç evde hasar meydana geldi

Ukrayna’dan açılan ateş sonucu Rusya’nın bir köyünde üç evde hasar meydana geldi

Rusya’nın Ukrayan sınırındaki Belgorod Bölgesi’ndeki Starıy Hutor köyünde, Ukrayna’dan düzenlenen topçu saldırı sonucu 3 evde hasarın meydana geldiği... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T22:55+0300

2022-12-02T22:55+0300

2022-12-02T22:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ateş

belgorod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055910456_0:0:3129:1761_1920x0_80_0_0_537d41c7f612b5ed53e8b4c25d1768cf.jpg

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakinlerden kimse etkilenmedi. Mermi şarapnelleriyle 3 ev hanesinde hasar meydana geldi: pencerelerin camları kırıldı, çatılar çöktü. Ayrıca elektrik hatlar da zarar gördü, köy elektriksiz kaldı” diye yazdı.Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gittiği ifade edildi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ateş, belgorod