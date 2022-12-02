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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/ukraynadan-acilan-ates-sonucu-rusyanin-bir-koyunde-uc-evde-hasar-meydana-geldi-1064104428.html
Ukrayna’dan açılan ateş sonucu Rusya’nın bir köyünde üç evde hasar meydana geldi
Ukrayna’dan açılan ateş sonucu Rusya’nın bir köyünde üç evde hasar meydana geldi
Rusya’nın Ukrayan sınırındaki Belgorod Bölgesi’ndeki Starıy Hutor köyünde, Ukrayna’dan düzenlenen topçu saldırı sonucu 3 evde hasarın meydana geldiği... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T22:55+0300
2022-12-02T22:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ateş
belgorod
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakinlerden kimse etkilenmedi. Mermi şarapnelleriyle 3 ev hanesinde hasar meydana geldi: pencerelerin camları kırıldı, çatılar çöktü. Ayrıca elektrik hatlar da zarar gördü, köy elektriksiz kaldı” diye yazdı.Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gittiği ifade edildi.
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ukrayna, ateş, belgorod
ukrayna, ateş, belgorod

Ukrayna’dan açılan ateş sonucu Rusya’nın bir köyünde üç evde hasar meydana geldi

22:55 02.12.2022
© Sputnik / Anton Vergun / Multimedya arşivine gidinRoad sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / Anton Vergun
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Rusya’nın Ukrayan sınırındaki Belgorod Bölgesi’ndeki Starıy Hutor köyünde, Ukrayna’dan düzenlenen topçu saldırı sonucu 3 evde hasarın meydana geldiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakinlerden kimse etkilenmedi. Mermi şarapnelleriyle 3 ev hanesinde hasar meydana geldi: pencerelerin camları kırıldı, çatılar çöktü. Ayrıca elektrik hatlar da zarar gördü, köy elektriksiz kaldı” diye yazdı.
Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gittiği ifade edildi.
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