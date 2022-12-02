https://sputniknews.com.tr/20221202/uclu-tehlike-kovid-19-rsv-ve-influenza-buyuyor-hastaneye-basvuru-sayilari-1-ayda-3-4-kat-artti-1064080894.html
Üçlü tehlike Kovid-19, RSV ve influenza büyüyor: Hastaneye başvuru sayıları 1 ayda 3-4 kat arttı
Üçlü tehlike Kovid-19, RSV ve influenza büyüyor: Hastaneye başvuru sayıları 1 ayda 3-4 kat arttı
Üst solunum nedeniyle acillere başvurular 3-4 kat arttı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maske kullanımı ve... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T10:37+0300
2022-12-02T10:37+0300
2022-12-02T10:37+0300
koronavirüs
türkiye
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs
influenza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054360235_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_14902227f380ab01c8923cec9b163bfc.jpg
Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz; Covid, influenza ve RSV virüslerinin belli risk grupları için istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini açıkladı.Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydededen Prof. Dr. Yavuz, viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti.Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Kovid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.Kovid-19, influenza ve RSV'nin belli risk gruplarında istenmeyen kötü sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Yavuz, "RSV dediğimiz virüs daha çok küçük bebeklerde, özellikle alt solunum yollarına yerleşip ağır tablolara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Acillerde bunların hepsinin artışına bağlı olarak gerçekten hasta sayıları 3-4 kat artmış durumda" dedi.'Hepsi birbirine karışıyor, belirtiden anlamak zor'Virüslerin belirtilerinin birbirine karıştığını ve semptomlardan hanginin grip hangisinin RSV olduğunu anlamanın güç olduğunu dile getiren Yavuz, "Ekim'den beri İstanbul'da çok ciddi bir erken başlayan bir viral solunum yolu enfeksiyonu salgınları söz konusu" açıklamasını yaptı.Yavuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen günlerde açıkladığı 'tek kitle aynı anda 3 test' uygulamasının çok önemli olduğunu kaydetti.'Sınıflarda maske takılmalı'Kovid-19 pandemisinde artan vitamin kullanımının şu anki salgınlardan korunmak adına işe yaramadığını anlatan Yavuz, özellikle sınıflar, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske kullanımına dönülmesi gerektiğini kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054360235_161:0:1361:900_1920x0_80_0_0_900cdcd4d28114f57402accfe6e229ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, influenza
türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, influenza
Üçlü tehlike Kovid-19, RSV ve influenza büyüyor: Hastaneye başvuru sayıları 1 ayda 3-4 kat arttı
Abone ol
Üst solunum nedeniyle acillere başvurular 3-4 kat arttı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması gerektiğini konusunda uyarırken Kovid-19, RSV ve gribin iş birliği yaparak üçlü tehlike oluşturduğunu dile getirdi.
Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz; Covid, influenza ve RSV virüslerinin belli risk grupları için istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini açıkladı.
Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydededen Prof. Dr. Yavuz, viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti.
Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Kovid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.
Kovid-19, influenza ve RSV'nin belli risk gruplarında istenmeyen kötü sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Yavuz, "RSV dediğimiz virüs daha çok küçük bebeklerde, özellikle alt solunum yollarına yerleşip ağır tablolara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Acillerde bunların hepsinin artışına bağlı olarak gerçekten hasta sayıları 3-4 kat artmış durumda" dedi.
'Hepsi birbirine karışıyor, belirtiden anlamak zor'
Virüslerin belirtilerinin birbirine karıştığını ve semptomlardan hanginin grip hangisinin RSV olduğunu anlamanın güç olduğunu dile getiren Yavuz, "Ekim'den beri İstanbul'da çok ciddi bir erken başlayan bir viral solunum yolu enfeksiyonu salgınları söz konusu" açıklamasını yaptı.
Yavuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen günlerde açıkladığı 'tek kitle aynı anda 3 test' uygulamasının çok önemli olduğunu kaydetti.
'Sınıflarda maske takılmalı'
Kovid-19 pandemisinde artan vitamin kullanımının şu anki salgınlardan korunmak adına işe yaramadığını anlatan Yavuz, özellikle sınıflar, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske kullanımına dönülmesi gerektiğini kaydetti.