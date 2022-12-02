https://sputniknews.com.tr/20221202/uclu-tehlike-kovid-19-rsv-ve-influenza-buyuyor-hastaneye-basvuru-sayilari-1-ayda-3-4-kat-artti-1064080894.html

Üçlü tehlike Kovid-19, RSV ve influenza büyüyor: Hastaneye başvuru sayıları 1 ayda 3-4 kat arttı

Üçlü tehlike Kovid-19, RSV ve influenza büyüyor: Hastaneye başvuru sayıları 1 ayda 3-4 kat arttı

Üst solunum nedeniyle acillere başvurular 3-4 kat arttı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maske kullanımı ve... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T10:37+0300

2022-12-02T10:37+0300

2022-12-02T10:37+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs

influenza

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Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz; Covid, influenza ve RSV virüslerinin belli risk grupları için istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini açıkladı.Ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydededen Prof. Dr. Yavuz, viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirtti.Son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret eden Yavuz, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurguladı. "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Kovid-19, grip (influenza) ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda" ifadelerini kullanan Yavuz, başta çocuklar olmak üzere insanları yaygın olarak etkilediğini dile getirdi.Kovid-19, influenza ve RSV'nin belli risk gruplarında istenmeyen kötü sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Yavuz, "RSV dediğimiz virüs daha çok küçük bebeklerde, özellikle alt solunum yollarına yerleşip ağır tablolara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Acillerde bunların hepsinin artışına bağlı olarak gerçekten hasta sayıları 3-4 kat artmış durumda" dedi.'Hepsi birbirine karışıyor, belirtiden anlamak zor'Virüslerin belirtilerinin birbirine karıştığını ve semptomlardan hanginin grip hangisinin RSV olduğunu anlamanın güç olduğunu dile getiren Yavuz, "Ekim'den beri İstanbul'da çok ciddi bir erken başlayan bir viral solunum yolu enfeksiyonu salgınları söz konusu" açıklamasını yaptı.Yavuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen günlerde açıkladığı 'tek kitle aynı anda 3 test' uygulamasının çok önemli olduğunu kaydetti.'Sınıflarda maske takılmalı'Kovid-19 pandemisinde artan vitamin kullanımının şu anki salgınlardan korunmak adına işe yaramadığını anlatan Yavuz, özellikle sınıflar, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske kullanımına dönülmesi gerektiğini kaydetti.

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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, influenza