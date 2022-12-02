https://sputniknews.com.tr/20221202/tarim-ve-orman-bakan-yardimcisi-gizligider-turkiye-yuzyili-tarimda-da-bambaska-parlayacak-1064101814.html

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye Yüzyılı tarımda da bambaşka parlayacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Türkiye Yüzyılı tarımda da bambaşka parlayacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, "Bu yıl patates para etti, öbür yıl ne olacak, acaba kabağa mı geçsek' sorularının tamamını bitireceğiz. Tahmin... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T20:11+0300

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türkiye

ebubekir gizligider

patates

ak parti

hayvancılık

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen Kapadokya 1. Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı döneminde Nevşehir'e bakanlıklarınca kazandırılan yatırımların, bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.Türkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık alanında ciddi adımlar atmaya başladığını aktaran Gizligider, şöyle konuştu:Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise turizmde ön plana çıkan kentin tarımda da son yıllarda kendini göstermeye başladığını belirtti.İl genelinde tarım alanında atılımlar yaşanmaya başlandığını kaydeden Becel, ilki düzenlenen fuar ile Nevşehir'in bu alanda da tanınırlığının artacağına inandığını kaydetti.Konuşmaların ardından fuarın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine plaket verildi ve açılış gerçekleştirildi. Katılımcılar, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların stantlarını ziyaret etti.Fuar 4 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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ebubekir gizligider, patates, ak parti, hayvancılık