https://sputniknews.com.tr/20221202/taciz-edilen-genc-kizlari-korumak-icin-mudahale-ederken-olduruldu-1064096034.html

Taciz edilen genç kızları korumak için müdahale ederken öldürüldü

Taciz edilen genç kızları korumak için müdahale ederken öldürüldü

Afyonkarahisar’da boynundan bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 36 yaşındaki adamın, taciz edilen genç kızları korumaya çalışırken... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T16:55+0300

2022-12-02T16:55+0300

2022-12-02T16:55+0300

yaşam

afyon

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Afyonkarahisar'da, sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklanan Engin Taş (36), hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) gözaltına aldı.Genç kızlar, takip edildiklerini söyleyip yardım istediPolis ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızların tacize uğradığı ve Taş'tan yardım istediği belirlendi. İddiaya göre, iki genç kızın "2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" diyerek yardım istediği ve bunun üzerine de Taş'ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ile V.Ç.'yi uyardığı öğrenildi.Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.'nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.3 çocuk babasıydıİki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.36 yaşında yaşamını yitiren Taş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

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