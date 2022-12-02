https://sputniknews.com.tr/20221202/snowden-rusya-pasaportu-alip-vatandaslik-yemini-etti-1064092076.html
Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti
Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti
ABD’nin yasadışı gizli dinleme faaliyetlerini ifşa eden ve ülkesinde bu nedenle devlet sırlarını sızdırmakla suçlanan eski istihbarat çalışanı Edward Snowden... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:04+0300
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2022-12-02T15:04+0300
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Amerikan istihbaratının yasadışı dinleme faaliyetlerini ifşa etmesi nedeniyle 2013’ten beri sığınma talep ettiği Rusya’da yaşan Snowden’ın avukatı Anatoliy Kuçerena, “Edward dün Rusya vatandaşı pasaportunu aldı ve vatandaşlık yemini etti” açıklamasını yaptı.Kuçerena, Rusya vatandaşı olmasının Snowden’ın yabancı bir ülkeye iade edilmesi olasılığının önünü de kestiğini belirtti. Rusya Anayasası, Rusya vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesini engelleyen bir madde içeriyor.Bunun yanında Kuçerena, Snowden’ın eşinin de Rusya vatandaşlığı başvurusu yapacağını, bunun için gereken belgeleri hazırlamakta olduklarını da sözlerine ekledi.Rusya pasaportu alıp resmen vatandaş olması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Snowden’a vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi eylül sonunda imzalamasını izledi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-abdnin-gizli-dinleme-faaliyetlerini-ortaya-cikaran-snowdena-rusya-vatandasligi-verdi-1061640257.html
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Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti
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ABD’nin yasadışı gizli dinleme faaliyetlerini ifşa eden ve ülkesinde bu nedenle devlet sırlarını sızdırmakla suçlanan eski istihbarat çalışanı Edward Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti. Böylelikle Snowden’ın yabancı bir ülkeye iadesi olasılığı yasal düzlemde de ortadan kalktı.
Amerikan istihbaratının yasadışı dinleme faaliyetlerini ifşa etmesi nedeniyle 2013’ten beri sığınma talep ettiği Rusya’da yaşan Snowden’ın avukatı Anatoliy Kuçerena, “Edward dün Rusya vatandaşı pasaportunu aldı ve vatandaşlık yemini etti” açıklamasını yaptı.
Kuçerena, Rusya vatandaşı olmasının Snowden’ın yabancı bir ülkeye iade edilmesi olasılığının önünü de kestiğini belirtti. Rusya Anayasası, Rusya vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesini engelleyen bir madde içeriyor.
Bunun yanında Kuçerena, Snowden’ın eşinin de Rusya vatandaşlığı başvurusu yapacağını, bunun için gereken belgeleri hazırlamakta olduklarını da sözlerine ekledi.
Rusya pasaportu alıp resmen vatandaş olması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Snowden’a vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi eylül sonunda imzalamasını izledi.