Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221202/snowden-rusya-pasaportu-alip-vatandaslik-yemini-etti-1064092076.html
Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti
Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti
ABD’nin yasadışı gizli dinleme faaliyetlerini ifşa eden ve ülkesinde bu nedenle devlet sırlarını sızdırmakla suçlanan eski istihbarat çalışanı Edward Snowden... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:04+0300
2022-12-02T15:04+0300
dünya
edward snowden
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102682/18/1026821801_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_e419d2f30bf06fa6e980dabd3ced91f3.jpg
Amerikan istihbaratının yasadışı dinleme faaliyetlerini ifşa etmesi nedeniyle 2013’ten beri sığınma talep ettiği Rusya’da yaşan Snowden’ın avukatı Anatoliy Kuçerena, “Edward dün Rusya vatandaşı pasaportunu aldı ve vatandaşlık yemini etti” açıklamasını yaptı.Kuçerena, Rusya vatandaşı olmasının Snowden’ın yabancı bir ülkeye iade edilmesi olasılığının önünü de kestiğini belirtti. Rusya Anayasası, Rusya vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesini engelleyen bir madde içeriyor.Bunun yanında Kuçerena, Snowden’ın eşinin de Rusya vatandaşlığı başvurusu yapacağını, bunun için gereken belgeleri hazırlamakta olduklarını da sözlerine ekledi.Rusya pasaportu alıp resmen vatandaş olması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Snowden’a vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi eylül sonunda imzalamasını izledi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-abdnin-gizli-dinleme-faaliyetlerini-ortaya-cikaran-snowdena-rusya-vatandasligi-verdi-1061640257.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102682/18/1026821801_277:0:4650:3280_1920x0_80_0_0_09e629aac975222ac27a5dd37a8f589a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
edward snowden, rusya
edward snowden, rusya

Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti

15:04 02.12.2022
© AFP 2022 / Frederick FlorinEdward Snowden
Edward Snowden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Frederick Florin
Abone olTelegram
ABD’nin yasadışı gizli dinleme faaliyetlerini ifşa eden ve ülkesinde bu nedenle devlet sırlarını sızdırmakla suçlanan eski istihbarat çalışanı Edward Snowden, Rusya pasaportu alıp vatandaşlık yemini etti. Böylelikle Snowden’ın yabancı bir ülkeye iadesi olasılığı yasal düzlemde de ortadan kalktı.
Amerikan istihbaratının yasadışı dinleme faaliyetlerini ifşa etmesi nedeniyle 2013’ten beri sığınma talep ettiği Rusya’da yaşan Snowden’ın avukatı Anatoliy Kuçerena, “Edward dün Rusya vatandaşı pasaportunu aldı ve vatandaşlık yemini etti” açıklamasını yaptı.
Kuçerena, Rusya vatandaşı olmasının Snowden’ın yabancı bir ülkeye iade edilmesi olasılığının önünü de kestiğini belirtti. Rusya Anayasası, Rusya vatandaşlarının yabancı ülkelere iadesini engelleyen bir madde içeriyor.
Bunun yanında Kuçerena, Snowden’ın eşinin de Rusya vatandaşlığı başvurusu yapacağını, bunun için gereken belgeleri hazırlamakta olduklarını da sözlerine ekledi.
Rusya pasaportu alıp resmen vatandaş olması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Snowden’a vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi eylül sonunda imzalamasını izledi.
Edward Snowden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
DÜNYA
Putin, ABD’nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi
26 Eylül, 19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала