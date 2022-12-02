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Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi
Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:42+0300
2022-12-02T15:42+0300
bulut
satürn
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
yaşam
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CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220617/nasa-dunyaya-benzeyen-iki-kayalik-otegezegen-kesfedildigini-duyurdu-1057551340.html
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bulut, satürn, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
bulut, satürn, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi

15:42 02.12.2022
© REUTERS / NASASatürn
Satürn - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© REUTERS / NASA
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti.
CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.
İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.
Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.
© AASatürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi
Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi
© AA
Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.
Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.
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