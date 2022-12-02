https://sputniknews.com.tr/20221202/saturnun-en-buyuk-uydusu-titanda-bulutlar-tespit-edildi-1064093883.html

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit edildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T15:42+0300

2022-12-02T15:42+0300

2022-12-02T15:42+0300

bulut

satürn

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

yaşam

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CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.

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bulut, satürn, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)