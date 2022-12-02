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Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T11:48+0300
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türkiye
samsun
patlama
tanker
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Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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samsun, patlama, tanker
samsun, patlama, tanker

Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama

11:48 02.12.2022 (güncellendi: 11:58 02.12.2022)
© DHASamsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© DHA
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Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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