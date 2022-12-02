https://sputniknews.com.tr/20221202/samsun-limaninda-patlama-1064082151.html

Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama

Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama

Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T11:48+0300

2022-12-02T11:48+0300

2022-12-02T11:58+0300

türkiye

samsun

patlama

tanker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/02/1064082412_194:0:1366:659_1920x0_80_0_0_4a01668f8fbae2c0ece5bd4a25e8bf32.jpg

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, patlama, tanker