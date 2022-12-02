https://sputniknews.com.tr/20221202/samsun-limaninda-patlama-1064082151.html
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T11:48+0300
2022-12-02T11:48+0300
2022-12-02T11:58+0300
türkiye
samsun
patlama
tanker
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Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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samsun, patlama, tanker
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama
11:48 02.12.2022 (güncellendi: 11:58 02.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Samsun Limanı'nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamayla birlikte tankerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.