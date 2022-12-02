https://sputniknews.com.tr/20221202/sabanci-toplulugu-erken-asama-girisimler-icin-neredeyse-ucmaya-hazir-programini-hayata-gecirdi-1064091820.html
Sabancı Topluluğu erken aşama girişimler için ‘Neredeyse Uçmaya Hazır’ programını hayata geçirdi
Sabancı Topluluğu erken aşama girişimler için ‘Neredeyse Uçmaya Hazır’ programını hayata geçirdi
Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T15:00+0300
2022-12-02T15:00+0300
2022-12-02T15:00+0300
türkiye
sabancı holding
inovasyon
program
özel girişim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044050483_0:0:1357:764_1920x0_80_0_0_d292f18fa58fbf66efca6e2cb82d5605.jpg
Topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, işbirliği ve yatırım desteği sunan Sabancı ARF’ın ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı. 20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da, kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023’te düzenlenecek final gününde, projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.‘Yatırımlarımızın yüzde 75’ini yeni ekonomi alanına ayırıyoruz’Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu olarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojileri ‘yeni ekonomi’ ‘adı altında konumlandırdıklarını belirtti. Sabancı’nın sürdürülebilirlik ve dijital odaklı yol haritasının temelinde yeni ekonominin yer aldığını vurgulayan Alper sözlerine şöyle devam etti:Alper, “Bu projeyle hem Topluluk içerisindeki hem de Topluluk dışındaki tüm girişimcilerimize fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform, doğru bağlantılar, mentorluk ve finansal destek sunuyoruz ve diyoruz ki erken aşama girişimler Sabancı ARF ile uçacak” dedi.‘Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat’Sabancı ARF ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini de söyleyen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün “Burada özellikle Topluluk içi girişimcilerimiz için, Türkiye’de uygulanmayan bir modelle hareket ettik. Hangi Topluluk şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar onlara, kendi işlerinden tamamen ayrılmadan hayallerinin, projelerinin peşinden gitme fırsatı tanıdık. Sabancı Topluluk şirketlerinden fikir başvurusu yapan çalışanlarımız, özlük hakları korunmak kaydıyla Sabancı Topluluğu’ndaki işlerine ara verip 20 hafta boyunca sadece kendi iş fikirlerine odaklanıp onu ticarileştirebilecek. Sonrasında da kendi fikirlerinden kurulacak şirketin ana hissedarı olacaklar. Projelerinde devam etmek istemeyenler ise eskiden çalıştıkları şirkete herhangi bir özlük hakkı ya da kariyer kaybı olmadan geri dönebilecekler. Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat, bunu özellikle belirtmek isterim” dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1044050483_1:0:1068:800_1920x0_80_0_0_e6d3fd9648ac1fda747234c0203ea971.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sabancı holding, inovasyon, program, özel girişim
sabancı holding, inovasyon, program, özel girişim
Sabancı Topluluğu erken aşama girişimler için ‘Neredeyse Uçmaya Hazır’ programını hayata geçirdi
Abone ol
Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını başlattı.
Topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, işbirliği ve yatırım desteği sunan Sabancı ARF’ın ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı. 20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da, kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023’te düzenlenecek final gününde, projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.
‘Yatırımlarımızın yüzde 75’ini yeni ekonomi alanına ayırıyoruz’
Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu olarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojileri ‘yeni ekonomi’ ‘adı altında konumlandırdıklarını belirtti. Sabancı’nın sürdürülebilirlik ve dijital odaklı yol haritasının temelinde yeni ekonominin yer aldığını vurgulayan Alper sözlerine şöyle devam etti:
“Yatırımlarımızın yüzde 25’ini ana işlerimizi korunmak ve büyütmek için planlarken, yüzde 75’ini yeni ekonomi alanındaki yatırımlarımıza ayırıyoruz. Bu kapsamda hem holding hem de Topluluk şirketlerimiz bünyesinde çok önemli yatırım hamlelerini hayata geçiriyoruz. Sabancı Topluluğu’nda biz teknolojiyi ve inovasyonu en büyük hızlandırıcı olarak görüyoruz ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmak üzere bu doğrultuda çalışıyoruz. Finansman dünyada yaşanan dönüşümün önemli bir ayağı. Ancak paranın sahibi olan kurumlar artık doğru fikirleri arıyorlar. Dolayısıyla bugün asıl odaklanılması gereken para ya da finansman değil, ‘fikir’. Çünkü iyi fikirleri geliştirirsek, olgunlaştırırsak, finans kaynakları bu fikirlerin peşinde koşacaktır. Sabancı ARF bence bu bakış açısının çok güzel bir örneği. İçinde bulunduğumuz Sabancı Center Sabancı ARF ile doğru projelerin büyüyüp yeşereceği; doğru fikirlerin ülkemiz ve dünyamız için birer değere dönüşeceği bir sahne olacak.”
Alper, “Bu projeyle hem Topluluk içerisindeki hem de Topluluk dışındaki tüm girişimcilerimize fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform, doğru bağlantılar, mentorluk ve finansal destek sunuyoruz ve diyoruz ki erken aşama girişimler Sabancı ARF ile uçacak” dedi.
‘Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat’
Sabancı ARF ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini de söyleyen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün “Burada özellikle Topluluk içi girişimcilerimiz için, Türkiye’de uygulanmayan bir modelle hareket ettik. Hangi Topluluk şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar onlara, kendi işlerinden tamamen ayrılmadan hayallerinin, projelerinin peşinden gitme fırsatı tanıdık. Sabancı Topluluk şirketlerinden fikir başvurusu yapan çalışanlarımız, özlük hakları korunmak kaydıyla Sabancı Topluluğu’ndaki işlerine ara verip 20 hafta boyunca sadece kendi iş fikirlerine odaklanıp onu ticarileştirebilecek. Sonrasında da kendi fikirlerinden kurulacak şirketin ana hissedarı olacaklar. Projelerinde devam etmek istemeyenler ise eskiden çalıştıkları şirkete herhangi bir özlük hakkı ya da kariyer kaybı olmadan geri dönebilecekler. Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat, bunu özellikle belirtmek isterim” dedi.