https://sputniknews.com.tr/20221202/sabanci-toplulugu-erken-asama-girisimler-icin-neredeyse-ucmaya-hazir-programini-hayata-gecirdi-1064091820.html

Sabancı Topluluğu erken aşama girişimler için ‘Neredeyse Uçmaya Hazır’ programını hayata geçirdi

Sabancı Topluluğu erken aşama girişimler için ‘Neredeyse Uçmaya Hazır’ programını hayata geçirdi

Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T15:00+0300

2022-12-02T15:00+0300

2022-12-02T15:00+0300

türkiye

sabancı holding

inovasyon

program

özel girişim

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Topluluk içinden ve dışından erken aşama girişimlere mentorluk, işbirliği ve yatırım desteği sunan Sabancı ARF’ın ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı. 20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da, kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023’te düzenlenecek final gününde, projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.‘Yatırımlarımızın yüzde 75’ini yeni ekonomi alanına ayırıyoruz’Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu olarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojileri ‘yeni ekonomi’ ‘adı altında konumlandırdıklarını belirtti. Sabancı’nın sürdürülebilirlik ve dijital odaklı yol haritasının temelinde yeni ekonominin yer aldığını vurgulayan Alper sözlerine şöyle devam etti:Alper, “Bu projeyle hem Topluluk içerisindeki hem de Topluluk dışındaki tüm girişimcilerimize fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform, doğru bağlantılar, mentorluk ve finansal destek sunuyoruz ve diyoruz ki erken aşama girişimler Sabancı ARF ile uçacak” dedi.‘Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat’Sabancı ARF ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirdiklerini de söyleyen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün “Burada özellikle Topluluk içi girişimcilerimiz için, Türkiye’de uygulanmayan bir modelle hareket ettik. Hangi Topluluk şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar onlara, kendi işlerinden tamamen ayrılmadan hayallerinin, projelerinin peşinden gitme fırsatı tanıdık. Sabancı Topluluk şirketlerinden fikir başvurusu yapan çalışanlarımız, özlük hakları korunmak kaydıyla Sabancı Topluluğu’ndaki işlerine ara verip 20 hafta boyunca sadece kendi iş fikirlerine odaklanıp onu ticarileştirebilecek. Sonrasında da kendi fikirlerinden kurulacak şirketin ana hissedarı olacaklar. Projelerinde devam etmek istemeyenler ise eskiden çalıştıkları şirkete herhangi bir özlük hakkı ya da kariyer kaybı olmadan geri dönebilecekler. Bu hak bugüne kadar Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde verilmemiş bir fırsat, bunu özellikle belirtmek isterim” dedi.

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sabancı holding, inovasyon, program, özel girişim