https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-dhc-lhc-ve-harkov-bolgesindeki-saldirilari-puskurtuldu-1064097047.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın DHC, LHC ve Harkov Bölgesi’ndeki saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın DHC, LHC ve Harkov Bölgesi’ndeki saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC)... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:24+0300
2022-12-02T17:24+0300
2022-12-02T17:24+0300
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Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordu birliklerinin Harkov Bölgesi’nin Kotlyarovka yerleşiminden çıkarak Rus ordu birliklerinin mevzilerine saldırı girişiminin başarısız olduğunu bildiren Konaşenkov, bu yönde 50’den fazla Ukraynalı asker, iki tank, dört piyade savaş aracı ve iki adet Kozak tipi zırhlı otomobilin yok edildiğini söyledi.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun DHC’nin Nikolskoye yerleşimi yönünde saldırıda bulunduğunu anlatan Konaşenkov, saldırının püskürtüldüğünü, Ukrayna’nın yaklaşık 50 askeri, bir tankı, üç zırhlı personel taşıyıcısı ve iki arazi aracının yok edildiğini söyledi.Krasnıy Liman cephesinde, LHC’nin Çervonopopovka yerleşimine doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun 3 alayının Rus savaş uçakları ve topçularının vuruşuyla durdurulduğunu dile getiren Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun 100’den fazla asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı ve iki arazi aracını kaybettiğini, 11 Ukraynalı askerin de teslim olduğunu kaydetti.Konaşenkov, DHC’nin Ukrainka yerleşimi yakınında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 ve DHC’nin Nikolskoye yerleşimi yakınında bir Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 3 silah ve mühimmat deposunun vurulduğunu anlatan Konaşenkov, Harkov ve Zaporojye bölgeleriyle DHC’de Ukrayna ordusuna ait kontrol merkezlerine hava, füze ve topçu saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.
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igor konaşenkov, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, hava saldırısı
igor konaşenkov, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, hava saldırısı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın DHC, LHC ve Harkov Bölgesi’ndeki saldırıları püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Harkov Bölgesi’ndeki saldırılarının püskürtüldüğünü belirtti.
Kupyansk cephesinde, Ukrayna ordu birliklerinin Harkov Bölgesi’nin Kotlyarovka yerleşiminden çıkarak Rus ordu birliklerinin mevzilerine saldırı girişiminin başarısız olduğunu bildiren Konaşenkov, bu yönde 50’den fazla Ukraynalı asker, iki tank, dört piyade savaş aracı ve iki adet Kozak tipi zırhlı otomobilin yok edildiğini söyledi.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun DHC’nin Nikolskoye yerleşimi yönünde saldırıda bulunduğunu anlatan Konaşenkov, saldırının püskürtüldüğünü, Ukrayna’nın yaklaşık 50 askeri, bir tankı, üç zırhlı personel taşıyıcısı ve iki arazi aracının yok edildiğini söyledi.
Krasnıy Liman cephesinde, LHC’nin Çervonopopovka yerleşimine doğru ilerleyen Ukrayna ordusunun 3 alayının Rus savaş uçakları ve topçularının vuruşuyla durdurulduğunu dile getiren Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun 100’den fazla asker, iki tank, iki zırhlı savaş aracı ve iki arazi aracını kaybettiğini, 11 Ukraynalı askerin de teslim olduğunu kaydetti.
Konaşenkov, DHC’nin Ukrainka yerleşimi yakınında Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 ve DHC’nin Nikolskoye yerleşimi yakınında bir Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 3 silah ve mühimmat deposunun vurulduğunu anlatan Konaşenkov, Harkov ve Zaporojye bölgeleriyle DHC’de Ukrayna ordusuna ait kontrol merkezlerine hava, füze ve topçu saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.