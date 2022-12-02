https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-ordusu-hava-savunma-sistemleri-icin-yeni-gelistirilen-yeni-fuzeyi-test-etti-1064085671.html

Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti

Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzenin Kazakistan'daki poligondan ateşlenerek test edildiğini ve testin başarıyla... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T12:48+0300

2022-12-02T12:48+0300

2022-12-02T12:48+0300

savunma

rusya

hava savunma

füze

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-Şagan poligonunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava ve füze savunma birlikleri, Rus hava savunma sistemi için geliştirilen yeni füzenin test atışını başarıyla gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, yeni füzenin bir dizi testin ardından belirlenen özelliklere sahip olduğunu doğruladığını, birliklerin ise belirlenen hedefi nokta atışıyla vurarak görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.Savunma Bakanlığı, füzenin ateşlendiği anın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

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rusya, hava savunma, füze