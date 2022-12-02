https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-ordusu-hava-savunma-sistemleri-icin-yeni-gelistirilen-yeni-fuzeyi-test-etti-1064085671.html
Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti
Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzenin Kazakistan'daki poligondan ateşlenerek test edildiğini ve testin başarıyla... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T12:48+0300
2022-12-02T12:48+0300
2022-12-02T12:48+0300
savunma
rusya
hava savunma
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104209/26/1042092636_0:835:2049:1987_1920x0_80_0_0_29c670957a894e0fe5cb4c23b0072d82.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-Şagan poligonunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava ve füze savunma birlikleri, Rus hava savunma sistemi için geliştirilen yeni füzenin test atışını başarıyla gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, yeni füzenin bir dizi testin ardından belirlenen özelliklere sahip olduğunu doğruladığını, birliklerin ise belirlenen hedefi nokta atışıyla vurarak görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.Savunma Bakanlığı, füzenin ateşlendiği anın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104209/26/1042092636_0:643:2049:2179_1920x0_80_0_0_3440ee7a3d625b267725154283a5636b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hava savunma, füze
rusya, hava savunma, füze
Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzenin Kazakistan'daki poligondan ateşlenerek test edildiğini ve testin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-Şagan poligonunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava ve füze savunma birlikleri, Rus hava savunma sistemi için geliştirilen yeni füzenin test atışını başarıyla gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, yeni füzenin bir dizi testin ardından belirlenen özelliklere sahip olduğunu doğruladığını, birliklerin ise belirlenen hedefi nokta atışıyla vurarak görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.
Savunma Bakanlığı, füzenin ateşlendiği anın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.