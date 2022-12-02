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Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti
Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzenin Kazakistan'daki poligondan ateşlenerek test edildiğini ve testin başarıyla... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T12:48+0300
2022-12-02T12:48+0300
savunma
rusya
hava savunma
füze
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-Şagan poligonunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava ve füze savunma birlikleri, Rus hava savunma sistemi için geliştirilen yeni füzenin test atışını başarıyla gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, yeni füzenin bir dizi testin ardından belirlenen özelliklere sahip olduğunu doğruladığını, birliklerin ise belirlenen hedefi nokta atışıyla vurarak görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.Savunma Bakanlığı, füzenin ateşlendiği anın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.
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rusya, hava savunma, füze
rusya, hava savunma, füze

Rusya ordusu, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzeyi test etti

12:48 02.12.2022
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Multimedya arşivine gidinRusya Pasifik Filosu Günü
Rusya Pasifik Filosu Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri için yeni geliştirilen yeni füzenin Kazakistan'daki poligondan ateşlenerek test edildiğini ve testin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-Şagan poligonunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı hava ve füze savunma birlikleri, Rus hava savunma sistemi için geliştirilen yeni füzenin test atışını başarıyla gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık, yeni füzenin bir dizi testin ardından belirlenen özelliklere sahip olduğunu doğruladığını, birliklerin ise belirlenen hedefi nokta atışıyla vurarak görevi başarıyla tamamladığını bildirdi.
Savunma Bakanlığı, füzenin ateşlendiği anın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.
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