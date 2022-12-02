Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-disisleri-fransanin-rusya-icin-ozel-mahkeme-kurma-planlari-ofke-uyandiriyor-1064096902.html
Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor
Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin araştırılması için özel mahkeme kurma planlarının öfke uyandırıcı olduğunu ve bu... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:14+0300
2022-12-02T17:14+0300
ukrayna krizi
fransa
rusya
mahkeme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059457597_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_2a8dc26d0755835d5a7f4c7572e02a20.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya saldırganlık suçlarıyla ilgili özel mahkeme’ kurma planlarıyla ilgili açıklaması bizde öfke uyandırdı” ifadelerine yer verildi.Batı ülkelerinin alelacele benzeri görülmemiş yarı yargı mekanizmasını kurma girişimlerinin Batı’nın çifte standartlarına yeni örnek olduğu belirtilen açıklamada, “Bu girişimlerin hiçbir zaman Rusya üzerinde yargı yetkisi olmayacak” denildi.Bakanlık, Paris’e önce 'sömürge savaşları, çeşitli operasyonlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki müdahaleler sırasında işlediği suçlar için özel mahkeme kurmayı' tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221201/macron-beyaz-sarayda-duzenlenen-resmi-torende-konustu-bir-kez-daha-silah-arkadasi-olmaliyiz-1064064819.html
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059457597_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_1f6aa0e91a6d32f0cfb7cc97583e7800.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, rusya, mahkeme
fransa, rusya, mahkeme

Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor

17:14 02.12.2022
© SputnikRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin araştırılması için özel mahkeme kurma planlarının öfke uyandırıcı olduğunu ve bu mahkemenin Rusya üzerinde yargı yetkisine sahip olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya saldırganlık suçlarıyla ilgili özel mahkeme’ kurma planlarıyla ilgili açıklaması bizde öfke uyandırdı” ifadelerine yer verildi.
Batı ülkelerinin alelacele benzeri görülmemiş yarı yargı mekanizmasını kurma girişimlerinin Batı’nın çifte standartlarına yeni örnek olduğu belirtilen açıklamada, “Bu girişimlerin hiçbir zaman Rusya üzerinde yargı yetkisi olmayacak” denildi.
Bakanlık, Paris’e önce 'sömürge savaşları, çeşitli operasyonlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki müdahaleler sırasında işlediği suçlar için özel mahkeme kurmayı' tavsiye etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da düzenlenen resmi tören ile karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
DÜNYA
Macron, Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende konuştu: Bir kez daha silah arkadaşı olmalıyız
Dün, 19:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала