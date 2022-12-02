https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-disisleri-fransanin-rusya-icin-ozel-mahkeme-kurma-planlari-ofke-uyandiriyor-1064096902.html
Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor
Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin araştırılması için özel mahkeme kurma planlarının öfke uyandırıcı olduğunu ve bu... 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:14+0300
2022-12-02T17:14+0300
2022-12-02T17:14+0300
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fransa
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mahkeme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya saldırganlık suçlarıyla ilgili özel mahkeme’ kurma planlarıyla ilgili açıklaması bizde öfke uyandırdı” ifadelerine yer verildi.Batı ülkelerinin alelacele benzeri görülmemiş yarı yargı mekanizmasını kurma girişimlerinin Batı’nın çifte standartlarına yeni örnek olduğu belirtilen açıklamada, “Bu girişimlerin hiçbir zaman Rusya üzerinde yargı yetkisi olmayacak” denildi.Bakanlık, Paris’e önce 'sömürge savaşları, çeşitli operasyonlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki müdahaleler sırasında işlediği suçlar için özel mahkeme kurmayı' tavsiye etti.
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Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin araştırılması için özel mahkeme kurma planlarının öfke uyandırıcı olduğunu ve bu mahkemenin Rusya üzerinde yargı yetkisine sahip olmayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya saldırganlık suçlarıyla ilgili özel mahkeme’ kurma planlarıyla ilgili açıklaması bizde öfke uyandırdı” ifadelerine yer verildi.
Batı ülkelerinin alelacele benzeri görülmemiş yarı yargı mekanizmasını kurma girişimlerinin Batı’nın çifte standartlarına yeni örnek olduğu belirtilen açıklamada, “Bu girişimlerin hiçbir zaman Rusya üzerinde yargı yetkisi olmayacak” denildi.
Bakanlık, Paris’e önce 'sömürge savaşları, çeşitli operasyonlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki müdahaleler sırasında işlediği suçlar için özel mahkeme kurmayı' tavsiye etti.