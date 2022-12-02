https://sputniknews.com.tr/20221202/rusya-disisleri-fransanin-rusya-icin-ozel-mahkeme-kurma-planlari-ofke-uyandiriyor-1064096902.html

Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor

Rusya Dışişleri: Fransa’nın Rusya için özel mahkeme kurma planları öfke uyandırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin araştırılması için özel mahkeme kurma planlarının öfke uyandırıcı olduğunu ve bu... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T17:14+0300

2022-12-02T17:14+0300

2022-12-02T17:14+0300

ukrayna krizi

fransa

rusya

mahkeme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rusya saldırganlık suçlarıyla ilgili özel mahkeme’ kurma planlarıyla ilgili açıklaması bizde öfke uyandırdı” ifadelerine yer verildi.Batı ülkelerinin alelacele benzeri görülmemiş yarı yargı mekanizmasını kurma girişimlerinin Batı’nın çifte standartlarına yeni örnek olduğu belirtilen açıklamada, “Bu girişimlerin hiçbir zaman Rusya üzerinde yargı yetkisi olmayacak” denildi.Bakanlık, Paris’e önce 'sömürge savaşları, çeşitli operasyonlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki müdahaleler sırasında işlediği suçlar için özel mahkeme kurmayı' tavsiye etti.

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