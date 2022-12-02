https://sputniknews.com.tr/20221202/putin-scholzu-ukrayna-konusundaki-yaklasimlarini-gozden-gecirmeye-cagirdi---1064092504.html

Putin, Scholz'u Ukrayna konusundaki yaklaşımlarını gözden geçirmeye çağırdı

Putin, Scholz'u Ukrayna konusundaki yaklaşımlarını gözden geçirmeye çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la yaptığı telefon görüşmesinde muhatabına Ukrayna konusundaki yaklaşımlarını gözden geçirme... 02.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-02T15:07+0300

2022-12-02T15:07+0300

2022-12-02T15:34+0300

ukrayna krizi

almanya

rusya

ukrayna

olaf scholz

vladimir putin

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Scholz, Alman tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar Ukrayna'daki durumun çeşitli boyutlarını etraflıca konuşurken Putin, özel askeri harekat düzenlenmesiyle ilgili Moskova'nın ilkesel yaklaşımlarını bir kez daha detaylı bir şekilde anlattı.Rusya lideri Putin, Almanya da dahil Batılı ülkelerin yıkıcı politikalarına dikkat çekerek Kiev rejimine silah pompalanmasını ve Ukraynalı askerlere eğitim verilmesini eleştirdi. Putin, "Tüm bunlar ve Ukrayna'ya verilen kapsamlı siyasi ve mali destek, Kiev'in herhangi bir müzakere fikrini tamamen reddetmesine yol açıyor. Ayrıca bu, Ukraynalı aşırı milliyetçileri sivil nüfusa karşı giderek daha fazla kanlı suç işlemeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna topraklarında belirlenen hedeflere nokta atışı füze bombardımanları düzenlemekten uzun süre kaçındığını anımsatan Putin, ancak Kiev'in Kırım Köprüsü ve enerji tesisleri de dahil Rusya'nın sivil altyapısına yönelik provokatif saldırıları sonrası bu bombardımanların zorunlu ve kaçınılmaz tepkiler olduğunu vurguladı.Putin ve Scholz, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmalarını da ele aldı. Rusya lideri, tahıl anlaşmasının iyi niyetle eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerektiğinin ve bunun Rus tarım ürünleri ve gübresi önündeki tüm ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasını öngördüğünün altını çizdi. Putin, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik terör eylemlerinin ilgili Rus makamlarının da katılımıyla şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini ekledi.

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almanya, rusya, ukrayna, olaf scholz, vladimir putin